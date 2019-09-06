«Слуги народу» хочуть суттєво розширити повноваження фіскальних органів

Ласкаво просимо зі світу обіцянок в світ реальності

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Чтобы объяснить ребенку, что такое налоговая система, нужно при каждой покупке ему мороженного откусывать от порции 20%. Ага, если бы! В нашей реальности нужно заставить ребенка самому рассчитать родительскую долю, тщательно отрезать, а потом заставлять его долго проверять и при каждой ошибке заставлять откусывать еще. За пеню отдельно, за штрафы отдельно. Можно было считать на листочке, но теперь листочков должно быть три. Думаю, любой ребенок в такой ситуации давно расплакался бы, выбросил остатки мороженного и убежал. Украинский бизнес пока держится – так просто сбежать ему не дадут. Хотя, если в этом и смысл… Тогда заплатит и тогда все бросает и бежит.

Итак, потрясающий законопроект по изменениям в Налоговый Кодекс внес в Верховную Раду народный депутат от «Слуги народа» Данила Гетманцев. Любит у нас власть вносить изменения в налоговый кодекс, как можно чаще. Такое ощущение, что всех связанных с налоговой системой людей при тайном посвящении в обязательном порядке кусает Николай Азаров. И желание непрерывно менять правила игры в сторону усложнения процесса становится непреодолимым. Новый документ лучше читать целиком, специалисты оценят все нововведения. Для стороннего наблюдателя скажу просто – если вы хотели упрощения администрирования, то вы крепко ошиблись. Партнерство? Сервис? Да конечно! Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Налоги будут выбивать, выжимать, пеня отдельно, штраф отдельно, персональная ответственность инспектора исключается. Ну, конец эпохи бедности для одних автоматически означает, что вторым придется платить больше. Из них выжмут больше – так точнее.

Вообще полномочия фискалов вырастут заметно. В частности по возможности без ограничений требовать любую информацию у предприятия, ограничивать свободу действий бизнеса при заключении контрактов и так далее. Административная нагрузка вырастет прямо пропорционально возможностям чиновников вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателей. При судебных спорах для налоговиков ограничен размер судебного сбора при апелляции и кассации. Для бизнеса – нет. То есть за скромную цену фискальная служба может бесконечно долго тянуть дела во всех судебных инстанциях. Теперь это называется «равные условия в состязательном процессе» и «налоговая – как не репрессивная, а сервисная служба».

Добро пожаловать из мира обещаний в мир реальности. Вы верили, что бизнесу включат «зеленый свет», никто не будет душить и выбивать налоги, меняя правила на ходу? Что главное – работай и создавай рабочие места? Все с точностью до наоборот. Получите и распишитесь. Конец эпохи бедности, ага. Президент обозначил этот законопроект, как срочный. Комитет рассмотрит его сегодня в 17:00. Беги, бизнес, беги.