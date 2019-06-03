У Харкові хочуть відновити пам'ятник кривавому м'яснику Жукову

Що за культ смерті в сучасній країні?

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В Харькове представители ряда организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. Медведчук уже заявил, что национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов. А Рабинович обратился к властям Харькова с просьбой разрешить восстановить памятник за счет партии.

Ну, взрослые же люди. И историю наверняка знают не только по советским учебникам.

Жуков это был тупой мясник. Его солдаты во время войны мясником и называли. Его операции всегда отличались чудовищными потерями, он просто топил все в крови - вот и все военное искусство этого кровавого животного. Велик он был исключительно в собственных, насквозь лживых и постоянно переписываемых мемуарах.

Нахрена восстанавливать памятник мяснику?! Что за культ смерти в современной стране?

Джерело: блог Кирила Сазонова

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