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    Думки вголос

    Розпуск Ради: Зеленського і його команду розмазали в Конституційному суді

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Розпуск Ради: Зеленського і його команду розмазали в Конституційному суді

    Смішно було навіть самим суддям

    Мовою оригіналу

    По Конституционному суду. Я не рискну делать прогнозы по окончательному решению, это дело в нашей стране неблагодарное, но первое впечатление - Зеленского и его команду просто размазали. Что совершенно логично с их детскими аргументами. Они из принципа не готовились к заседанию и не читали материалов по теме? Видимо, да.

    Размазали - очень точная характеристика. Вениславский (представитель президента) выглядит жалко. Дайте ему комп чтобы посмотреть сайт Рады и решения КС, которые были раньше. Прочитайте ему вслух, если сам не может. В итоге в суде прошлись катком логики по неубедительным фантазиям типа «покажите протоколы заседаний совета коалиции». Мне кажется, смешно было даже судьям.

    Окончательный вердикт 29 июня. Ждем. Отдельное спасибо депутатам от «Народного фронта» за возможность посмотреть эти дебаты. Настоящие дебаты. Это в самом деле полезно и дает возможность всем без подсказок делать выводы о сути происходящего...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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