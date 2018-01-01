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    Думки вголос

    Українська корупція. Заборони означають, що опція платна

    Єдиним дорожнім знаком, який на сто відсотків забороняє проїзд, у нас є бетонний блок, який поклали посеред дороги.
    Мовою оригіналу Все остальные знаки носят предупредительный характер и обозначают только одно – за проезд или поворот возможно придется доплатить. Эта шутка очень старая, но не лишена пикантности. Просто потому что с большинством запретов, как при «союзе республик свободных», так и в современных украинских реалиях ситуация
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка
    Корупція в Україні непереможна
    Корупція в Україні непереможна

    Єдиним дорожнім знаком, який на сто відсотків забороняє проїзд, у нас є бетонний блок, який поклали посеред дороги.

    Мовою оригіналу

    Все остальные знаки носят предупредительный характер и обозначают только одно – за проезд или поворот возможно придется доплатить. Эта шутка очень старая, но не лишена пикантности. Просто потому что с большинством запретов, как при «союзе республик свободных», так и в современных украинских реалиях ситуация обстоит точно так же. Запрет означает лишь то, что данная опция предоставляется за отдельную плату. Не более.

    Сегодня утром прошла новость о том, как правоохранители поймали на взятке очередного земельного чиновника. На этот раз им оказался сотрудник инспекции Госгеокадастра в Полтавской области. Требовал 750 тысяч за продление договора аренды земли. Самое смешное, что сотрудник (точнее руководитель) бывший. Но обещал легко решить вопрос с действующими. И мне кажется, что он совсем не мошенник. Хотя именно на этой статье будет настаивать умная защита. Я верю, что вопрос он вполне мог решить. 

    Поднимать статистику пойманных на взятках за выделение земли сотрудников этого ведомства, чиновников администраций, депутатов и глав сельских советов я попробовал и больше никому не советую. Утонете в сообщениях, которые проходят чуть ли не ежедневно. И это речь идет исключительно о тех, кто попался и не смог решить вопрос на месте. Реальные масштабы теневого оборота земли в Украине трудно даже представить. Все просто и по правилам анекдота из первого абзаца. В Украине мораторий на торговлю землей. Купить нельзя. Ну, вы поняли. Опция платная даже в тестовом режиме.

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    Тут можно было бы вспомнить советские времена, когда квартиры не покупали, а получали бесплатно. То есть даром. Масштабы коррупции при решении квартирного вопроса были просто астрономические. Может, прав был Воланд, и это квартирный вопрос так испортил советских людей, что они до сих пор генерируют коррупцию на ровном месте? А пустые полки магазинов, помните? Даже в провинции за мзду можно было купить недорого все, что угодно. Тогда это называлось – достать. Госрегулирование цен на продукты не гарантирует их свободную продажу. То есть они есть по государственной цене, но доступ к ассортименту – платная опция. С машинами – похожая схема была. Кстати, после поступления квартир и машин в свободную продажу хватало аферистов и рейдеров. Болезни роста и тест для правоохранительных органов.

    Самое смешное, что принципиальной разницы в совершенно разных отраслях нет. Есть запрет – есть возможность решить вопрос за деньги. Нет запрета – работает рынок, спрос и предложение. Азбучная истина, практически физический закон. Который работает в торговле продуктами питания, квартирами, землей, разрешениями или документами любого типа. Казино у нас работают, а как бы запрещены. И эти коррупционные схемы не убиваемы никакими репрессиями, потому что коррупционер на жирной должности – как пионер. Если умрет, на его место сразу придет другой. Не сомневайтесь – в Китае уже такой статистический материал по смертным казням для чиновников собран – можно диссертацию писать. Чем меньше запретов, тем меньше коррупции. Аксиома. 

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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