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    Думки вголос

    Військові бази США в Україні - гарний сигнал для потенційних інвесторів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Військові бази США в Україні - гарний сигнал для потенційних інвесторів

    Мордор до баз США не поткнеться - страшно

    Мовою оригіналу

    В Палате представителей Конгресса США представили проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.

    Это очень круто. Но членство в НАТО мне нравится больше  

    Кстати, в Польше запускают проект «Форт Трампа» - систему военных баз США, что увеличивает присутствие американских военных на 10 тыс человек. Плюс остается бронетанковая бригада.

    Яценюк предлагал и в Украине разместить военные базы США. В качестве залога безопасности. Думаю, было бы здорово и, кстати, для инвесторов хороший сигнал по гарантиям безопасности.

    Мордор к базам США не сунется - страшно...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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