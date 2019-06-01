Військові бази США в Україні - гарний сигнал для потенційних інвесторів
Мордор до баз США не поткнеться - страшно
Мовою оригіналу
В Палате представителей Конгресса США представили проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.
Это очень круто. Но членство в НАТО мне нравится больше
Кстати, в Польше запускают проект «Форт Трампа» - систему военных баз США, что увеличивает присутствие американских военных на 10 тыс человек. Плюс остается бронетанковая бригада.
Яценюк предлагал и в Украине разместить военные базы США. В качестве залога безопасности. Думаю, было бы здорово и, кстати, для инвесторов хороший сигнал по гарантиям безопасности.
Мордор к базам США не сунется - страшно...
Джерело: блог Кирила Сазонова