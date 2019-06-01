Військові бази США в Україні - гарний сигнал для потенційних інвесторів

Мордор до баз США не поткнеться - страшно

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В Палате представителей Конгресса США представили проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.

Это очень круто. Но членство в НАТО мне нравится больше :)

Кстати, в Польше запускают проект «Форт Трампа» - систему военных баз США, что увеличивает присутствие американских военных на 10 тыс человек. Плюс остается бронетанковая бригада.

Яценюк предлагал и в Украине разместить военные базы США. В качестве залога безопасности. Думаю, было бы здорово и, кстати, для инвесторов хороший сигнал по гарантиям безопасности.

Мордор к базам США не сунется - страшно...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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