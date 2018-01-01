Як перемогти корупцію в Україні

Створення нових антикорупційних структур, судів і громадських організацій є малоефективним

Мовою оригіналу Картина называется: «Никогда такого не было и вот опять». Из новостей. Прокуратура задержала на взятке 3 тыс. долларов и 35 тыс. гривен директора Государственного предприятия «Агроспецсервис». Тут в одном сообщении сразу два интереснейших кейса. Первый – у нас оказывается есть госпредприятие с таким

Корупція в Україні

Створення нових антикорупційних структур, судів і громадських організацій є малоефективним

Мовою оригіналу

Картина называется: «Никогда такого не было и вот опять». Из новостей. Прокуратура задержала на взятке 3 тыс. долларов и 35 тыс. гривен директора Государственного предприятия «Агроспецсервис». Тут в одном сообщении сразу два интереснейших кейса. Первый – у нас оказывается есть госпредприятие с таким заковыристым названием и непонятными функциями.

Какой спецсервис и почему аграрии не в состоянии обходиться без государства – загадка. И 86 миллиардов из бюджета за прошлый год на поддержание убыточных госпредприятий. Директор, понятно, чувствует себя в кресле отлично, а гражданам это госпредприятие зачем? То есть продавать их нужно быстро и без разговоров. Кроме коррупции от 90% госпредприятий никакого эффекта.

Второй момент – наболевший вопрос собственности на землю. Пока земля не станет товаром все эти коррупционные схемы с землеотводами, арендой и прочими вариантами «на свой карман» будут работать. Как в советское время с получением квартиры за взятки. Система процветала, и никакой ОБХСС ничего не мог с ней поделать. Пока квартиры не стали обычным товаром в свободной продаже. Все, коррупция умерла без всяких дополнительных репрессий. Поколение девяностых уже даже не поймет, о чем идет речь.

С землей та же картина. Будет у нее хозяин – взятки не нужны. Покупай, арендуй – все просто и прозрачно. А пока тут работают госпредприятия или решение принимает глава поссовета – будет коррупция. И никакой Антикоррупционный суд ничего не изменит, никакие антикоррупционные общественные организации, никакие репрессии – схемы очень живучие.

Победить коррупцию можно. Но создание новых антикоррупционных структур, судов и общественных организаций малоэффективны. Нужно убивать саму возможность появления схем. Менять принципы работы на уровне законодательства. Госпредприятия – на приватизацию, земля – такой же товар, как квартиры. И схемы умрут сами, потому что их негде будет строить. И только так.

Джерело: site.ua

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