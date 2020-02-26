Зеленський переходить до здорового протекціонізму?

Росія на нашому ринку заради створення кризи в економіці і зростання соціальної напруги готова до будь-якого демпінгу

Мовою оригіналу

Владимир Зеленский достаточно жестко поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии. Отметив, что страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Позиция президента выглядит однозначно – в первую очередь загрузка работой украинских горняков и энергетиков. И только потом - импорт. И то, импорт по углю только тех марок, которые мы сами не добываем. Уточню от себя - речь идет об угле марки «А», который добывали шахты, оставшиеся на оккупированной территории. Марку «Г» добывают шахты, оставшиеся на украинской территории. Так что покупать – явно против интересов страны.

Если мы что-то способны производить сами, то импорт всегда означает сокращение рабочих мест, снижение поступлений в бюджет и пенсионный фонд, спад промышленного производства. А РФ на нашем рынке ради создания кризиса в экономике и роста социального напряжения готова демпинговать как угодно. У них вообще переизбыток огромного количества разной продукции. Вопрос не ограничивается только углём. Так что решение президента можно только приветствовать. Наконец-то понятия протекционизм перестают стесняться, и это самый правильный на сегодняшний день подход. Его, кстати, стоит распространить и на другие отрасли. В первую очередь на те, куда россияне лезут с таким же демпингом. Сколько уже сказано о тех же минеральных удобрениях. Российский химпром производит огромное количество удобрений, которые до 2019 года активно сбрасывались в Украину. Часто по заниженным ценам, чтобы украинский аграрий побыстрее и понадежнее сел на иглу российской химии. Полгода назад российские удобрения попали под эмбарго Кабмина Украины, однако после этого начался массовый завоз тех же удобрений из других стран. Вдруг такие страны как Сербия, Литва, Турция, Польша, Грузия и другие, где у россиян есть либо свои заводы, либо куда они гонят свое сырьё (газ, аммиак), либо есть своя логистика и инфраструктура, стали захватывать наш рынок.

Наши заводы, только успев почувствовать первые результаты защитных мер со стороны Кабмина, снова оказались в нокдауне. Если Минэкономики не даст адекватный ответ на поток импортных удобрений из стран, которые еще несколько лет назад сами были импортерами чужой продукции, то схлопываться начнут уже химические предприятия Украины. Люди на биржу, вместо налогов – выплата пособий. Что дороже Украине – рабочие Болгарии, Сербии, Турции и Грузии и доходы российских компаний, или рабочие места в Украине?

В настоящий момент Минэкономразвития проводит сразу два расследования по этому вопросу. Если подтвердятся факты злоупотребления россиянами возможностями других стран для поставок своей продукции в Украину в обход эмбарго, будут введены квоты. Я уже молчу о том, что в мировой экономике начинается рецессия и каждый должен защищать своих производителей. По максимуму. Тем паче – от российских комбинаторов.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»