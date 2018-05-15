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    Думки вголос

    Пане міністре Омелян, якою мовою говорить «Укрзалізниця»?

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка

    Чому в потягах оголошення державною мовою додатково дублюються: «Обережно, двері зачиняються - Астарожна, двєрі закриваюцца»

    Укрзалізниця. 732 потяг Київ-Запоріжжя. 
    - Добрає утра! Кофє, чай, сахар?
    - Добрає утра! Чай, кофє?
    - Здравсвуйтє, сендвіч?
    - Добрий ранок. Можна запитати?
    - Спрашівайтє.
    - Чи уявляєте ви ситуацію. Французька залізниця. Чи англійська залізниця. Стюарти пропонують пасажирам чай, каву португальською мовою? 
    - А чого це вони будуть розмовляти португальською? 
    - Гарне питання. А ви чому розмовляєте на Укрзалізниці неукраїнською мовою?
    - Ну у нас же свобода слова, правильно? Кожен розмовляє, як йому зручно. 
    - А у Франції чи Англії немає свободи слова?
    - Ееееее...
    - Друге питання, коли вас брали на роботу, проводили інструктаж, якою мовою розмовляти з пасажирами?
    - Ні. Нічого не казали. 

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    Іду до начальника потягу. Та каже, що всі розмовляють українською і інструктаж вона проводить. Ну так, мабуть відповідь стюарта про свободу слова якраз з інструкції. 

    Пане міністре транспорту, Омелян, чи не підкажете ще й Ви, чому в потязі 732 оголошення державною мовою додатково дублюються: «Обережно, двері зачиняються - Астарожна, двєрі закриваюцца»? З часів Незалежності (скоро як 30 років) в Україні всі вивчають у школах УКРАЇНСЬКУ мову! Для кого те дублювання? Для окупантів? Уже роздяглися і чекаємо?

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Володимир Омелян Укрзалізниця потяг залізниця українська мова
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