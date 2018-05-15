Пане міністре Омелян, якою мовою говорить «Укрзалізниця»?
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Чому в потягах оголошення державною мовою додатково дублюються: «Обережно, двері зачиняються - Астарожна, двєрі закриваюцца»
Укрзалізниця. 732 потяг Київ-Запоріжжя.
- Добрає утра! Кофє, чай, сахар?
- Добрає утра! Чай, кофє?
- Здравсвуйтє, сендвіч?
- Добрий ранок. Можна запитати?
- Спрашівайтє.
- Чи уявляєте ви ситуацію. Французька залізниця. Чи англійська залізниця. Стюарти пропонують пасажирам чай, каву португальською мовою?
- А чого це вони будуть розмовляти португальською?
- Гарне питання. А ви чому розмовляєте на Укрзалізниці неукраїнською мовою?
- Ну у нас же свобода слова, правильно? Кожен розмовляє, як йому зручно.
- А у Франції чи Англії немає свободи слова?
- Ееееее...
- Друге питання, коли вас брали на роботу, проводили інструктаж, якою мовою розмовляти з пасажирами?
- Ні. Нічого не казали.
Іду до начальника потягу. Та каже, що всі розмовляють українською і інструктаж вона проводить. Ну так, мабуть відповідь стюарта про свободу слова якраз з інструкції.
Пане міністре транспорту, Омелян, чи не підкажете ще й Ви, чому в потязі 732 оголошення державною мовою додатково дублюються: «Обережно, двері зачиняються - Астарожна, двєрі закриваюцца»? З часів Незалежності (скоро як 30 років) в Україні всі вивчають у школах УКРАЇНСЬКУ мову! Для кого те дублювання? Для окупантів? Уже роздяглися і чекаємо?
Джерело: блог Лариси Ніцой