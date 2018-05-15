Пане міністре Омелян, якою мовою говорить «Укрзалізниця»?

Чому в потягах оголошення державною мовою додатково дублюються: «Обережно, двері зачиняються - Астарожна, двєрі закриваюцца»

Укрзалізниця. 732 потяг Київ-Запоріжжя.

- Добрає утра! Кофє, чай, сахар?

- Добрає утра! Чай, кофє?

- Здравсвуйтє, сендвіч?

- Добрий ранок. Можна запитати?

- Спрашівайтє.

- Чи уявляєте ви ситуацію. Французька залізниця. Чи англійська залізниця. Стюарти пропонують пасажирам чай, каву португальською мовою?

- А чого це вони будуть розмовляти португальською?

- Гарне питання. А ви чому розмовляєте на Укрзалізниці неукраїнською мовою?

- Ну у нас же свобода слова, правильно? Кожен розмовляє, як йому зручно.

- А у Франції чи Англії немає свободи слова?

- Ееееее...

- Друге питання, коли вас брали на роботу, проводили інструктаж, якою мовою розмовляти з пасажирами?

- Ні. Нічого не казали.





Іду до начальника потягу. Та каже, що всі розмовляють українською і інструктаж вона проводить. Ну так, мабуть відповідь стюарта про свободу слова якраз з інструкції.



Пане міністре транспорту, Омелян, чи не підкажете ще й Ви, чому в потязі 732 оголошення державною мовою додатково дублюються: «Обережно, двері зачиняються - Астарожна, двєрі закриваюцца»? З часів Незалежності (скоро як 30 років) в Україні всі вивчають у школах УКРАЇНСЬКУ мову! Для кого те дублювання? Для окупантів? Уже роздяглися і чекаємо?

Джерело: блог Лариси Ніцой

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