Як виробити мовну стійкість? Три простих правила

Слідкуйте за собою, говоріть лише українською

Сьогодні, в День української мови, саме час узятися за себе, свій простір і своє оточення

Я сиджу за столом Степана Бандери, набираюся сили і (я ж учителька) пишу вам усім домашку, яку треба виконувати протягом дня. Сьогодні, в День української мови, завдання усім таке: утриматися повністю від іншомовного контенту і слухати, дивитися, слати мемчики/відоси/кліпчики, картинки у «вайбері», поширювати дописи, читати й розмовляти – лише українською.

Якщо вам пришлють відосик, посиланнячко чи іншу хрінь знаєте якою мовою, видаляйте, не дивлячись.

Нам усім треба напрацьовувати мовну стійкість. У народів, які пережили геноцид, мовна стійкість слабка – і це стосується нас. А мовна стійкість народів, які були імперіями, сильна. Мовна стійкість – це ментальна стійкість. Це стійкість індентична. Мовна стійкість – це альфа і омега нашої нації, нашої сили, нашого утвердження на своїй землі.

Як виробити в себе мовну стійкість? Три простих правила. Ви. Ваш простір. Ваше оточення.

Слідкуйте за собою, говоріть лише українською.

Ваш простір. Почистьте свій простір (книги, телевізор, інтернет, мемчики, відосики – все звучання і відеоряд) від самі знаєте якої мови, про яку не можна говорити. Безжально перемикайте канали, хвилі, сторінки і переходьте на ті, де звучить українська.

Ваше оточення. Просіть своє оточення розмовляти З ВАМИ українською і не присилати ВАМ жодних котиків, які підписані самі знаєте якою мовою. Бо так, як вони впєрєді сваіх танков поставили дітей і жінок, так вони впєрєді котиків та іншої симпатичної лабуди ставлять свою мову. Це гібридна зброя проти вас. Щоб вас привчити до постійної її присутності у вашому просторі засобами милих картинок.

Сьогодні, в День української мови, саме час узятися за себе, свій простір і своє оточення.

Будьте здорові та мовно стійкі. Усіх обіймаю. Слава Україні!

Поширте, будь ласка, цей допис між своїми рідними й друзями, нехай наша мовна стійкість міцнішає.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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