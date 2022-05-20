Рашисти почали ховати своїх солдат, які загинули на о. Зміїний

Кораблі Чорноморського флоту продовжують блокування Одеського порту

Російські окупанти почали визнавати свої втрати на острові Зміїний. Про це повідомив голова ОВА Сергій Братчук у ранковому відео зверненні.

«Рашисти стали визнавати свої втрати на острові Зміїний… почали ховати своїх загиблих», – написав Братчук.

Він зазначив також, що кораблі Чорноморського флоту продовжують блокування Одеського порту, створюють штучну продовольчу кризу у світі та не дають ходу для експорту українського зерна.

Братчук також закликав одеситів дотримуватися заходів безпеки під час перебування на замінованих чорноморському узбережжі та одеських пляжах.

Нагадаємо, біля Зміїного росіяни намагаються підняти потоплені Україною катери. До слова, біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери.