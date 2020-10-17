  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Сумах члени однієї сім'ї балотуються до міськради від трьох різних партій

    • Розсилка
    Галаєви рвуться до влади - У Сумах члени однієї сім'ї балотуються до міськради від трьох різних партій
    Галаєви рвуться до влади
    Скріншот: Денис Казанський

    Сім'я Галаєвих йде на вибори від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Слуги народу»

    У Сумах до міської ради від різних партій балотуються батько Магомед Галаєв (від «Батьківщини») і два його сина Расул (від «Європейської солідарності») і Рустам (від «Слуги народу»).

    На це звернув увагу журналіст Денис Казанський у Facebook.

    На його думку, українські вибори будь цікавішими комедії.

    «У Сумах до місцевої ради балотуються Магомед Галаєв і два його сина Расул і Рустам. І все від різних партій. Магомед Галаєв від «Батьківщини», Расул Галаєв від «ЄС», а Рустам Галаєв від «Слуги народу», – написав Казанський.

    За словами журналіста, «за мотивами цієї драми можна було б зняти епічний серіал».

    До слова, автор відомого нецензурного мему про степлер йде на вибори.

    Нагадаємо, телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів».

    Як відомо, колишній боксер В’ячеслав Узелков годував виборців кашею. Поліція завела кримінальну справу.

    Батьківщина Суми Європейська солідарність вибори місцева влада партії партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies