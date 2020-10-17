У Сумах члени однієї сім'ї балотуються до міськради від трьох різних партій
Сім'я Галаєвих йде на вибори від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Слуги народу»
У Сумах до міської ради від різних партій балотуються батько Магомед Галаєв (від «Батьківщини») і два його сина Расул (від «Європейської солідарності») і Рустам (від «Слуги народу»).
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський у Facebook.
На його думку, українські вибори будь цікавішими комедії.
«У Сумах до місцевої ради балотуються Магомед Галаєв і два його сина Расул і Рустам. І все від різних партій. Магомед Галаєв від «Батьківщини», Расул Галаєв від «ЄС», а Рустам Галаєв від «Слуги народу», – написав Казанський.
За словами журналіста, «за мотивами цієї драми можна було б зняти епічний серіал».
До слова, автор відомого нецензурного мему про степлер йде на вибори.
Нагадаємо, телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів».
Як відомо, колишній боксер В’ячеслав Узелков годував виборців кашею. Поліція завела кримінальну справу.