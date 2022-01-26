Німецький борг перед Україною

Хіба пакт Рібентропа-Молотова (Сталіна-Гітлера) досі не скасували?

Нинішня, м'яко кажучи, толерантна позиція Німеччини щодо путінської Росії турбує і дивує. Заяви ж найбільших прихильників Росії відповідають настановам Угоди про ненапад між Німеччиною та СРСР (Пакт Рібентропа-Молотова) від 23 серпня 1939 року та Таємного додаткового протоколу, де Україна та й загалом держави Східної Європи була визначені сферою впливу сталінської Росії-СРСР.

Угода була підписана на 10 років, проте 22 січня 1941 року ці документи фактично втратили чинність, а в 1989 році З'їзд народних депутатів СРСР визнав додатковий секретний протокол нечинним з моменту його підписання.

Можливо деякі німецькі політики досі керуються у своїй геополітичній орієнтації Пактом Сталіна-Гітлера 1939 року?!

Тепер кілька цифр щодо боргів Німеччини Україні.

За період Другої світової війни Україна втратила більше 5 мільйонів цивільних та біля 4 мільйонів військових. Загалом щонайменше 9 мільйонів людей.

Якщо проаналізувати всі демографічні втрати України за 1939-1945 роки (убиті, померлі від хвороб і голоду, евакуйовані, депортовані, мобілізовані, ...), то вони складають близько 14,5 млн осіб.

Вражаючі втрати нанесла війна Києву. В 1940 році в столиці проживало 900 тисяч мешканців, а в 1945 році залишилося лише 186 тисяч осіб.

Було зруйновано повністю або частково 714 міст і селищ, 28 тисяч сіл, 33 тисячі шкіл, 18 тисяч медичних закладів,16 тисяч промислових підприємств.

Економічні збитки України склали 42 відсотки від завданих всім республікам тодішнього СРСР.

Олександр Довженко, який сам пройшов війну, написав у своєму «Щоденнику»: «Таких утрат, замовчаних через жахливу свою правду, не знав і не знає ні один народ у світі».

Отож, коли політики Німеччини вирішили згадати про свої борги – не боїмося нагадати їм і про борг перед Україною!

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Джерело: блог Миколи Томенка

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