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    США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом – ЗМІ

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    Броньований HMMWV може бути переданий українським військам - США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом – ЗМІ
    Броньований HMMWV може бути переданий українським військам
    фото: businessinsider.com

    Експерт вважає, що така допомога пришвидшить боротьбу із загрозою на схлді

    Армійські позашляховики HMMWV з легким бронюванням, оснащені протитанковими ракетами TOW-2, можуть відправитися в Україну. Таке припущення висловив американський військовий експерт Філіп Карбер, повідомляє Defense Express.

    За його інформацією, корпус морської піхоти США відправляє на зберігання і консервацію броньовані позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2. Карбер також вважає, що відправлення декількох сотень броньованих «Хаммерів» із ракетними установками TOW-2 були б швидким і економічним способом впоратися із загрозою на сході.

    Разом з тим, сценарій із появою на Донбасі нових для української армії протитанкових ракет можна вважати дуже малоймовірним. Модифікація машини з ракетами має індекс HMMWV M-1046. Всього на озброєнні США перебуває близько 1370 «Хаммерів» з такими установками.

    До слова, раніше Міністерство оборони України опублікувало відео тренувальних стрільб із ракетних протитанкових установок Javelin.

    Нагадаємо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

    Крім того, у грудні 2021 року Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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    Теги: ЗМІ США ЗСУ зброя машини Україна озброєння позашляховики
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    США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом – ЗМІ