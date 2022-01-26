Киянка купила гвинтівку і показала, як готується до можливого вторгнення (фото)

Мати трьох дітей не збирається втікати із Києва

На тлі панічних настроїв щодо можливого вторгнення Росії і підготовки тривожного чемоданчика, британське видання Times опублікувало матеріал про киянку, яка готується до можливої війни з Росією. Мати трьох дітей купила гвинтівку Zbroyar Z-15, шолом та камуфляжний комплект, йдеться у матеріалі Times.

Цим набором 52-річна Маріанна Жагло планує скористатися, якщо росіяни підуть до Києва.

«Я ніколи в житті не стріляла. Я купила цей карабін після того, як почула, як кілька солдатів обговорюють найкращу гвинтівку. Якщо до цього дійде, то ми будемо боротися за Київ; ми будемо боротися за захист нашого міста. Я не бачу сенсу в тому, щоб залишити Київ, якщо росіяни почнуть війну», – заявила жінка виданню.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов не заперечує точкові удари по Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на нашу територію.

До слова, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.