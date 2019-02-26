В Одесі знизилася захворюваність на кір



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Епідситуація у місті залишається неблагополучною

За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», минулого тижня на ГРВІ та грип захворіли 5388 одеситів, з яких 72,7% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

За даними моніторингу вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу і вірусів негрипозної етіології. Переважають віруси грипу, з них А/H3N2 - 81,1% і А/H1N1 - 17,9%.

Захворюваність на кишкові інфекції в Одесі за минулий тиждень знизилася на 4,1% і склала 162 випадки, з яких 70,4% - діти, більшість у віці 1-4-х років.

Захворюваність на кір в Одесі знизилася на 26,9%, порівняно з попереднім тижнем. Минулого тижня на кір захворіли 38 одеситів - 13 дітей і 25 дорослих.

На сьогодні епідеміологічна ситуація щодо кору в Одесі є неблагополучною, за оцінкою фахівців Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України і рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міськради.

З початку 2019 року в Одесі зареєстровані 317 пацієнтів з кором, з них 141 дитина. З усіх хворих 94,6% не мали жодного щеплення від кору.

У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцини КПК виробництва Бельгії і США, що забезпечують ефективний захист від кору, паротиту та краснухи.

Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання, яке викликає важкі ускладнення. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані при першій же можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

У Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси є вакцина КПК «M-M-R» (США) для екстреної імунопрофілактики контактних по кору дорослих.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 37 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 30 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.