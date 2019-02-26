Перша леді в Одесі ознайомилася з проектом «Карта музейного знавця»



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Проект, в якому дітей знайомлять з експозиціями одеських музеїв в форматі захоплюючого квесту

Сьогодні перша леді України Марина Порошенко відвідала Одеський художній музей і познайомилася з проектом «Карта музейного знавця».

Суть проекту в тому, що дітей знайомлять з експозиціями одеських музеїв в форматі захоплюючого квесту. Перший тираж роздрукували за рахунок очолюваного дружиною президента Українського культурного фонду. Для друку наступних планують шукати спонсорів.

За словами куратора проекту Інни Білоус, «Карта музейного знавця» охоплює відразу 11 одеських музеїв.

«Ми вирішили поєднати квест і путівник у форматі книжки для того, щоб дітям було цікаво і весело ходити по музеях, - пояснила вона. - Наше завдання поміняти: традиції екскурсій і масштабувати проект на всю країну».

За правилами квесту, діти виконують по три завдання в кожному музеї, отримують спеціальну наклейку у касира і, зібравши всі 11 наклейок, отримують карту юного знавця.

Проект стартував ще в листопаді, а сьогодні перші його фіналісти, які пройшли весь квест, отримали пам'ятні дипломи-картки знавця.

Першою квест пройшла 9-річна Софія Титаренко, яка виконала завдання раніше за всіх. «Ми проходили квести разом з тіткою, на все пішло три тижні, - розповіла дівчинка. - Одного разу ми за день пройшли шість музеїв. Мені дуже сподобався квест, тільки хотілося побільше завдань, три мало. Найулюбленіший музей - художній. Тут дуже гарні картини. А ще музей євреїв, там можна було чіпати експонати ».

Перша леді обговорила з дітьми «Карту музейного знавця», а також проблеми українських музеїв.

«Це дуже цікавий формат і хороша ініціатива, коли не просто ходиш і дивишся, а в форматі квесту дізнаєшся щось нове», - уклала Марина Порошенко.

Джерело: Думская