  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марія Золкіна
рус
    Думки вголос

    Маніпуляція Єрмака. Що знову вимагає Росія?

    • Марія Золкіна

      Аналітик фонду «Демократичні ініціативи»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш? - Маніпуляція Єрмака. Що знову вимагає Росія?
    Для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш?
    фото: president.gov.ua

    Ставки занадто високі...

    Сьогодні мене запрошували на «Свободу слова», де я змогла б прокоментувати слова пана Єрмака напряму, але оскільки прийти не вийшло, то скажу тут:

    • Від першого до останнього слова про те, що зустріч радників не пов’язана з терміновим відкликанням законопроекту про перехідний період – маніпуляція, якщо не сказати брехня.
    • Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з’явилися ще пару тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову – відкликати або зарубити у парламенті законопроект, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.
    • Справа в тім, що цей законопроект чітко розставляє точки над «і» по тих питаннях, де Росія тисне на нас в переговорах: по відновленню державної влади на тимчасово окупованих територіях в разі їх реінтеграції, автоматичному розформуванню будь-яких окупаційних органів влади і заміни їх на тимчасові перехідні адміністрації, підгтовку до виборів, роззброєння тощо.
    • І якщо для правозахисників і правників там багато нюансів, аби цей законопроект не суперечив іншим законам України, то для РФ там все з політичної точки зору геть неприйнятне. Бо тоді 80% переговорів про політичні пункти Мінську будуть відбуватися з посиланням України на цей законопроект.
    • Шансів на ухвалення законопроекту і так було небагато: саме через цю причину. У Зеленського не визначилися, чи варто так «рубати» з огляду на переговори. Тому відкличуть і далі вже поховають той законопроект у нетрях Кабміну.

    Але чи адекватно відкликати (читай – «ховати») законопроект на чергову вимогу Москви? Особливо, коли зустріч радників вочевидь не дасть жодних істотних результатів? Навряд чи.

    Ставки занадто високі, аби очікувати, що зустріч радників щось змінить у розкладі сил. Гра значно серйозніша. Саме тому і дивує, для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш.

    Читайте також:
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас окуповані території Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Євген Істребін
    Євген Істребін

    Екоактивіст

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Кирило Стеценко
    Кирило Стеценко

    Український скрипаль, композитор

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маніпуляція Єрмака. Що знову вимагає Росія?