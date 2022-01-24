Маніпуляція Єрмака. Що знову вимагає Росія?

Для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш?

Ставки занадто високі...

Сьогодні мене запрошували на «Свободу слова», де я змогла б прокоментувати слова пана Єрмака напряму, але оскільки прийти не вийшло, то скажу тут:

Від першого до останнього слова про те, що зустріч радників не пов’язана з терміновим відкликанням законопроекту про перехідний період – маніпуляція, якщо не сказати брехня.

Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з’явилися ще пару тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову – відкликати або зарубити у парламенті законопроект, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.

Справа в тім, що цей законопроект чітко розставляє точки над «і» по тих питаннях, де Росія тисне на нас в переговорах: по відновленню державної влади на тимчасово окупованих територіях в разі їх реінтеграції, автоматичному розформуванню будь-яких окупаційних органів влади і заміни їх на тимчасові перехідні адміністрації, підгтовку до виборів, роззброєння тощо.

І якщо для правозахисників і правників там багато нюансів, аби цей законопроект не суперечив іншим законам України, то для РФ там все з політичної точки зору геть неприйнятне. Бо тоді 80% переговорів про політичні пункти Мінську будуть відбуватися з посиланням України на цей законопроект.

Шансів на ухвалення законопроекту і так було небагато: саме через цю причину. У Зеленського не визначилися, чи варто так «рубати» з огляду на переговори. Тому відкличуть і далі вже поховають той законопроект у нетрях Кабміну.

Але чи адекватно відкликати (читай – «ховати») законопроект на чергову вимогу Москви? Особливо, коли зустріч радників вочевидь не дасть жодних істотних результатів? Навряд чи.

Ставки занадто високі, аби очікувати, що зустріч радників щось змінить у розкладі сил. Гра значно серйозніша. Саме тому і дивує, для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш.

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