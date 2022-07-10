Як знищення складів з боєприпасами впливає на темпи наступу Росії

Українські військові знайшли, як пригальмувати російський наступ

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Меня тут недавно спрашивали, каким образом удары по складам с БК и топливом влияют на темпы подготовки и проведения наступления...?

Что бы не повторятся отвечаю...

1. Наступательные действия (любой формы) пожирают боеприпасы и топливо в неимоверных количествах и объёмах... Другими словами их надо много, очень много... Особенно, когда твоя арта не точная, а «массированная»... Это все так же справедливо и в отношении топлива и вообще ГСМ, которые расходуются в наступлении куда как в больших объёмах, нежели в обороне.

2. Таким образом, становится понятно, что вести это самое наступление можно лишь в том случае, когда подача этих самых боеприпасов и топлива налажены бесперебойно, ритмично и в ДОСТАТОЧНЫХ объемах... Если нет, то ваша арта примолкает, а потом и вообще замолкает... танки остаются с 6-10 снарядами в боеукладке и сухими баками... и т.д.

3. В современной расеянской армии подача всего этого организована комбинированным способом. На стратегическом и оперативном уровнях это – железнодорожная сеть (вот почему, российское командование так упорно и оперативно стремится восстанавливать в своих тылах, на оккупированных наших территориях всю ж\д инфраструктуру, я насчитал, по крайней мере, 3 вражьих ж\д бригады, упорно работающих по этому вопросу). Ниже, на тактическом уровне – автотранспорт. Но есть, два нюанса:

нужны пункты перевалки...(да, это и есть те самые базы и склады ) для складирования выгруженного из эшелонов и распределения его по «подразделениям, частям и в отдельных случаях – соединениям»

для этого дела так же нужно МНОГО автотранспорта... в том числе специализированного, особенно в части снабжения ГСМ. А с автотранспортом в расеянском воинстве всегда были традиционные траблы...

4. Зная вот эти все особенности своей системы МТС (материально-технического снабжения) российское военное командование стремится практически при любом планировании каких-либо наступательных действий максимально близко подтянуть ж\д сеть к боевым порядкам своих ударных группировок. И еще ближе расположить к ним все эти базы и склады «текущего довольствия», а так же те, где всё это можно накопить для массированного, одномоментного использования в случае острой необходимости, коей несомненно есть момент перехода в наступление.

5. Делается это с целью существенного сокращения так называемого «плеча подвоза». Т.е. расстояния, на которое необходимо подать тот или иной предмет МТС непосредственно в подразделение с «точки перевалки». Это позволяет весомо сократить время от момента выдачи «из точки перевалки» боеприпаса, тонны горючки, сотни банок тушёнки и т.д. до непосредственно момента использования в самом подразделении... И избежать таких моментов, когда наливник, сжигает больше топлива на своё перемещение, чем доставляет собственно в подразделения (достаточно частое, кстати, явление в войсках в реальных боевых условиях, когда нет возможности закинуть предметы МТС в подразделение с «близко стоящей точки довольствия»...).

6. Все эти особенности организации и функционирования системы МТС российской армии ведомы НЕ ТОЛЬКО самим российским генералам, но их украинским коллегам, многие из которых учились по тем же самым программам. Потому, думаю, что мысль о том, как вытормозить подготовку очередного «ширкомасштабного» наступления расеянцеФ, в украинских штабах родилась уже давно. Для реализации этой идеи, не хватало одного, но главного – соответсвующего инструмента...

7. И вот когда инструмент у ВСУ появилсО, идею реализовали... Бавовна по тылам противника (а конкретно по складам и базам его МТС) начала ширится и разростаться... Что тут же, скажем так. Начало «весьма негативно» сказываться как на уровне «текущего довольствия» подразделений противника, так и на самом процессе накопления запасов предметов МТС, необходимых для продолжения наступления...

8. Да, противник имеет возможность некоторым образом «невелировать» сей отрицательный эффект. Например, организовав перевалку прямо с эшелонов на грузовики, и ими же тут же доставляя предметы МТС непосредственно в подразделения. Но, как всегда, есть нюансы...

Во-первых, это все равно, объективно увеличивает то самое «плечо подвоза»... со всеми вытекающими...

Во-вторых, где сцукО, набрать столько автотранспорта... когда его, бля и так не хватает что бы таскать миномёты, пушки и прочие «полезные штуки» непосредственно в войсках? Самосвалами, зерновозами или бусиками возить всё это довольствие? Это с танками и прочими ББМ проблем нет, а в России традиционно с автотранспортом были проблемы. Тем более сейчас, когда автопром практически стал...

В-третьих, хранить, например, снаряды или топливо непосредственно в эшелонах на ближайших ж\д станциях – чревато... Ибо сегодня прилетело по складу на Камаз-центре, а завтра вполне может прилететь и по самому эшелону на станции... В таком случае потеря дефицитных снарядов, топлива, запасных частей (нужное подставить) будет не в пример ещё более чувствительнее и объёмнее...

В-четвертых, и кто сказал, что тыловые колоны со снабжением «уже в безопасности»? Они ведь в ходе своего перемещения объективно приближаются к линии фронта, а значить попадают в зону действия куда большего количества средств поражения противника, нежели у себя в глубоком тылу. При этом обнаружить и поразить их становится куда как легче... нежели где-то в оперативном тылу.

Ну и т.д.... в этом отношении надо понимать, что все меры, которыми командование войск противника сможет «демпфировать» последствия ударов по своим тыловым базам и складам, тут и сейчас... носят лишь ВРЕМЕННЫЙ характер. Выстроить, эффективную и действующую систему МТС, способную обеспечить действительно качественную подготовку к очередному наступлению, противник сможет лишь спустя какое-то время...

Резюмируем...

Тот, кто спланировал и организовал вот этот самый массированный удар по объектам российской системы МТС войск в их тылах – ОЧЕНЬ грамотный чувак.

Однако, и тот кто добился своевременной поставки «соответствующего инструмента» для реализации этого «бада-бума» достоин не меньшей похвалы...

Скажу больше, в стратегическом отношении это действие сейчас еще мало кто способен понять и оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода этой войны... Из-за такого фактора, как время... выиграш которого, для украинского командования, очевидно, именно в данный момент – просто неоценим.

Джерело: блог Костянтина Машовця

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