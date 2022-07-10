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    Новини

    Російська авіація понад два місяці не заходить у зону дії української ППО

    Авіація РФ працює лише&nbsp;у безпосередній близькості до бойових дій - Російська авіація понад два місяці не заходить у зону дії української ППО
    Авіація РФ працює лише у безпосередній близькості до бойових дій
    фото із відкритих джерел

    Ймовірно росіяни просто економлять боєприпаси, які закінчуються дуже стрімко

    Російська авіація вже два з половиною місяці не заходить у зону дії протиповітряної оборони України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

    «Уже треба казати два з половиною місяці, тому що ситуація в принципі залишається такою ж, тому що ворогу немає зараз потреби. Він бачить, що тоді зазнавав втрат і зараз змінює тактику своєї авіації – це ми всі бачимо крилаті ракети, які літають, зокрема і вже більш радянського виробництва. Тобто, ми розуміємо що, ймовірно, запаси все ж таки тануть», – сказав Ігнат.

    За словами речника Повітряних сил ЗСУ, ймовірно росіяни просто економлять боєприпаси.

    «Тому тактика застосування авіації противником залишається вже протягом 2,5 місяців такою як була – вони діють за межами України, не входять в зону нашої протиповітряної оборони – звичайно, вони не хочуть бути збитими», – пояснив речник.

    Він зауважив, що лише на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення, працюють і ворожі гелікоптери, і ударна авіація, яка завдає ударів у безпосередній близькості до бойових дій.

    Проте так само працює й українська ударна авіація – бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня знищують ворога на лінії фронту.

    Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що на військових аеродромах Білорусі спостерігається активність авіації РФ. Зокрема, вранці прилетіли три російських Іл-76.

    Зауважимо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська авіація понад два місяці не заходить у зону дії української ППО