Російська авіація понад два місяці не заходить у зону дії української ППО

Ймовірно росіяни просто економлять боєприпаси, які закінчуються дуже стрімко

Російська авіація вже два з половиною місяці не заходить у зону дії протиповітряної оборони України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Уже треба казати два з половиною місяці, тому що ситуація в принципі залишається такою ж, тому що ворогу немає зараз потреби. Він бачить, що тоді зазнавав втрат і зараз змінює тактику своєї авіації – це ми всі бачимо крилаті ракети, які літають, зокрема і вже більш радянського виробництва. Тобто, ми розуміємо що, ймовірно, запаси все ж таки тануть», – сказав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, ймовірно росіяни просто економлять боєприпаси.

«Тому тактика застосування авіації противником залишається вже протягом 2,5 місяців такою як була – вони діють за межами України, не входять в зону нашої протиповітряної оборони – звичайно, вони не хочуть бути збитими», – пояснив речник.

Він зауважив, що лише на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення, працюють і ворожі гелікоптери, і ударна авіація, яка завдає ударів у безпосередній близькості до бойових дій.

Проте так само працює й українська ударна авіація – бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня знищують ворога на лінії фронту.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що на військових аеродромах Білорусі спостерігається активність авіації РФ. Зокрема, вранці прилетіли три російських Іл-76.

Зауважимо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.







