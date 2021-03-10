У квітні нагородять лауреатів музичної премії «Українська пісня року 2020»

«Українська мова, українська пісня – вічні як небо і сонце. Вона повинна домінувати в теле- і радіопросторі України», – Михайло Поплавський

Національна музична премія «Українська пісня року 2020» – спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 29 квітня

Генеральний продюсер – власник ТМ «Українська пісня року» Михайло Поплавський та співорганізатор проєкту, мега-популярний співак Олег Винник анонсували церемонію нагородження музичної премії «Українська пісня року 2020». Гранд-шоу запланували на 29 квітня в Національному палаці «Україна». На сцені відзначать топових артистів, поетів та композиторів українських шлягерів.

«В Національному палаці мистецтв «Україна» пройде церемонія нагородження кращих виконавців країни, які представлять українські пісні в номінаціях «Майбутнє української пісні», «Гордість української пісні», «Легенда української пісні » та інших. І у мене, і у Олега творчі здорові амбіції. Ми хочемо щоб «Українська пісня року» була, жила і процвітала!», – заявив на презентації проєкту Михайло Поплавський.

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Лауреатами премії стануть виконавці різних жанрів, стилів та поколінь. Номінантів обиратимуть серед легенд української музики. А також молодих зірок та тих, хто отримав мільйони переглядів на YouTube. Єдина і незмінна умова участі в премії — пісня повинна звучати українською.

«Ми найспівучіша нація в Європі! І що, ми не можемо заспівати так, щоб нас почули на весь світ? Можемо! Просто потрібно зупинитися і не гнатися за якимись захмарними хітовими ідеями, а просто робити своє! У нас вже скільки ідей написано, озвучено та заспівано. У нас фольклорного матеріалу вистачить на весь світ. Навіть сказав би на весь час існування земної кулі», – щиро заявив Олег Винник.

«Українська мова, українська пісня – вічні як небо і сонце. Вона повинна домінувати в теле- і радіопросторі України», – додає автор ідеї та меценат проєкту Михайло Поплавський.

Минулорічна церемонія нагородження вразила глядачів своєю масштабністю та креативними постановками. Не менше фішок та цікавинок організатори обіцяють і цього року. Акцент робитимуть на модерновості, технологічності та сучасній картинці, яка гармонійно поєднуватиметься зі змістом композицій.