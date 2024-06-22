«Хороші росіяни» знову хочуть перекрутити історію Чечні
Як народи Північного Кавказу існували до приходу туди російських окупантів?
За останні дні одразу кілька відео «хароших рускіх» про чеченців. Великий фільм про Кадирова мабуть вже бачив багато хто з вас. Сьогодні ось трапилося ще відео Каца про Басаєва.
Зверніть увагу, як у фільмі про поганого Кадирова описуються часи незалежності Ічкерії. Не інакше, як «бандитизм, тероризм, бойовики, кримінал, безвладдя, хаос, самосуд…». Кац розповідає про події в Будьоновску і використовує все ті ж кліше.
Мене особисто такі подачі у виконанні «хароших рускіх» абсолютно не дивують. І це цілком закономірно, що такі ж імперці, як Путін, тільки навпаки, ще не один раз розкажуть світу про «диких горців», яких не можна залишати без нагляду і московської опіки, бо ті не здатні жити незалежним життям.
«Харошиє рускіє» вкотре підказують нам усім, що світ досі мало знає і про те, що дві війни РФ проти Чечні починав ще «демократичний» Єльцин і що тяжкі злочини там вчиняли не особисті сини Путіна, а звичайні росіяни у військовій формі. А отже, відповідальність за усе це несуть і «харошиє рускіє» в тому числі. Путін просто вивів це у досконалі форми. І феномен Кадирова повністю (!) створила Москва та її спецслужби, у яких служать все ті ж прості росіяни.
Тут ще одне просте питання. А як народи Північного Кавказу існували до приходу туди російських окупантів? Якось же ці десятки народів жили собі нормальним життям, співіснували на цьому відносно невеликому клаптику землі. У них були і досі є міцні традиції і такі ж правила, яких усі дотримувалися. А потім прийшли московити, і чомусь ці люди «здичавіли». Чого б це раптом, га?! Зрештою, «нац-ми», «фаш-ми», «бойовиками» і «терористами» стають чомусь усі, до кого ломляться російські «гості».
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