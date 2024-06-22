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Михайло Басараб Політолог

«Хороші росіяни» знову хочуть перекрутити історію Чечні

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Російські опозиціонери випустили кілька фільмів про війни з Чечнею
скріншот з відео

Як народи Північного Кавказу існували до приходу туди російських окупантів?

За останні дні одразу кілька відео «хароших рускіх» про чеченців. Великий фільм про Кадирова мабуть вже бачив багато хто з вас. Сьогодні ось трапилося ще відео Каца про Басаєва.

Зверніть увагу, як у фільмі про поганого Кадирова описуються часи незалежності Ічкерії. Не інакше, як «бандитизм, тероризм, бойовики, кримінал, безвладдя, хаос, самосуд…». Кац розповідає про події в Будьоновску і використовує все ті ж кліше.

Мене особисто такі подачі у виконанні «хароших рускіх» абсолютно не дивують. І це цілком закономірно, що такі ж імперці, як Путін, тільки навпаки, ще не один раз розкажуть світу про «диких горців», яких не можна залишати без нагляду і московської опіки, бо ті не здатні жити незалежним життям.

«Харошиє рускіє» вкотре підказують нам усім, що світ досі мало знає і про те, що дві війни РФ проти Чечні починав ще «демократичний» Єльцин і що тяжкі злочини там вчиняли не особисті сини Путіна, а звичайні росіяни у військовій формі. А отже, відповідальність за усе це несуть і «харошиє рускіє» в тому числі. Путін просто вивів це у досконалі форми. І феномен Кадирова повністю (!) створила Москва та її спецслужби, у яких служать все ті ж прості росіяни.

Тут ще одне просте питання. А як народи Північного Кавказу існували до приходу туди російських окупантів? Якось же ці десятки народів жили собі нормальним життям, співіснували на цьому відносно невеликому клаптику землі. У них були і досі є міцні традиції і такі ж правила, яких усі дотримувалися. А потім прийшли московити, і чомусь ці люди «здичавіли». Чого б це раптом, га?! Зрештою, «нац-ми», «фаш-ми», «бойовиками» і «терористами» стають чомусь усі, до кого ломляться російські «гості».

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Теги: історія путін Чечня фільм росіяни

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Михайло Басараб

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