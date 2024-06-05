Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві показують документальні фільмі, зняті на фронті

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві показують документальні фільмі, зняті на фронті
До 9 червня у Києві триває Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Кадр із фільму «Хочеш літати – копай». Надано організаторами

Показ відбудеться 6 червня о 17:30 у кінотеатрі «Жовтень»

У межах Docudays UA відбудеться прем'єра альманаху «Медіацентр ЗСУ & Архів Війни: фільми з передової». Про це пише Суспільне Культура з посиланням на організаторів події.

Проєкт «Архів війни» разом із Медіацентром ЗСУ представить на фестивалі альманах короткометражних фільмів, які зняв на передовій режисер Сергій Лисенко. Три історії відхиляють завісу роботи військових у найгарячіших точках нашої країни.

Показ відбудеться 6 червня о 17:30 у кінотеатрі «Жовтень».

В альманах увійшли стрічки:

«Хочеш літати – копай»

Стрічка показує один день із життя підрозділу ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Це риття окопів, жарти, бойові вильоти, бутерброди під обстрілами й знову риття окопів. Бо що краще боєць копає – то довше він живе.

«Плем'я Апача»

Це історія про складну роботу танкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського – про споряджання танку, підготовку екіпажу та бойове хрещення навідника, який ще нещодавно був цивільним.

«Бадабум»

Під час штурму командиру доводиться ухвалювати швидкі, нестандартні й дуже ризиковані рішення. Одне з таких вдалося зафіксувати військовим документалістам під час контрнаступу на Запоріжжі. Коротка нарада на КСП із командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, героєм України Віктором Сікозою, швидке планування з саперами і «великий бадабум», який паралізував кілька ворожих позицій.

Над фільмами працювали режисери Сергій Лисенко й Аліна Логвиненко, продюсер Олександр Нагаєць. А операторами були сам Лисенко та Володимир Палилик.

У межах фестивалю Docudays UA цьогоріч представлять 62 фільми із 34 країн світу: від Чилі до Тайваню. У програмі заплановано показ 19 українських стрічок: десять національних прем'єр і дев'ять світових.

Нагадаємо, на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія) відбудеться світова прем'єра документального фільму «Реал» українського режисера і військовослужбовця Олега Сенцова.

Теги: кіно війна фестиваль фільм фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рано чи пізно Путін зіткнеться з державним переворотом
Остання глава путінського режиму
7 травня, 14:01
Снаряди, солдати і F-16 змінять хід війни
Аргументи на користь неминучого покращення
23 травня, 10:30
Народний артист Анатолій Матвійчук про Євробачення: «У цьому конкурсі-шоу технології перемагають природу людини»
Євробачення – 2024: тримаймося! Післямова до головного музичного конкурсу авторська стаття
12 травня, 18:00
Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України
Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак
6 травня, 19:48
Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
10 травня, 11:44
Бойовий досвід в Україні спростував репутацію артилерійських снарядів Excalibur як зброї «один постріл – одна ціль»
Україна припинила використання деяких видів озброєнь Заходу через РЕБ росіян
24 травня, 20:15
Окупанти змогли захопити частину міста на лівому березі річки Вовча в перші дні прориву
Чому важливо утримати Вовчанськ? Пояснення ексзаступника начальника Генштабу
28 травня, 14:41
У березні 2022 року чоловік добровольцем пішов на війну
«Він був налаштований іти за Батьківщину до кінця». Згадаймо Ярослава Пікузу
29 травня, 09:00
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
30 травня, 21:00

Новини

У Києві показують документальні фільмі, зняті на фронті
У Києві показують документальні фільмі, зняті на фронті
У Києві зупинено рух фунікулера через відсутність напруги
У Києві зупинено рух фунікулера через відсутність напруги
Поліція затримала чоловіка, який напав на дружину військового у Києві (фото)
Поліція затримала чоловіка, який напав на дружину військового у Києві (фото)
Заступник директора департаменту КМДА отримав підозру
Заступник директора департаменту КМДА отримав підозру
У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)
У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)
Обшуки у заступника голови КМДА: Усов повідомив, що вилучило ДБР
Обшуки у заступника голови КМДА: Усов повідомив, що вилучило ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
28K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
21K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
11K
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
9335
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Перше інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
7143
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua