У Києві показують документальні фільмі, зняті на фронті

До 9 червня у Києві триває Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Показ відбудеться 6 червня о 17:30 у кінотеатрі «Жовтень»

У межах Docudays UA відбудеться прем'єра альманаху «Медіацентр ЗСУ & Архів Війни: фільми з передової». Про це пише Суспільне Культура з посиланням на організаторів події.

Проєкт «Архів війни» разом із Медіацентром ЗСУ представить на фестивалі альманах короткометражних фільмів, які зняв на передовій режисер Сергій Лисенко. Три історії відхиляють завісу роботи військових у найгарячіших точках нашої країни.

Показ відбудеться 6 червня о 17:30 у кінотеатрі «Жовтень».

В альманах увійшли стрічки:

«Хочеш літати – копай»

Стрічка показує один день із життя підрозділу ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Це риття окопів, жарти, бойові вильоти, бутерброди під обстрілами й знову риття окопів. Бо що краще боєць копає – то довше він живе.

«Плем'я Апача»

Це історія про складну роботу танкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського – про споряджання танку, підготовку екіпажу та бойове хрещення навідника, який ще нещодавно був цивільним.

«Бадабум»

Під час штурму командиру доводиться ухвалювати швидкі, нестандартні й дуже ризиковані рішення. Одне з таких вдалося зафіксувати військовим документалістам під час контрнаступу на Запоріжжі. Коротка нарада на КСП із командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, героєм України Віктором Сікозою, швидке планування з саперами і «великий бадабум», який паралізував кілька ворожих позицій.

Над фільмами працювали режисери Сергій Лисенко й Аліна Логвиненко, продюсер Олександр Нагаєць. А операторами були сам Лисенко та Володимир Палилик.

У межах фестивалю Docudays UA цьогоріч представлять 62 фільми із 34 країн світу: від Чилі до Тайваню. У програмі заплановано показ 19 українських стрічок: десять національних прем'єр і дев'ять світових.

Нагадаємо, на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія) відбудеться світова прем'єра документального фільму «Реал» українського режисера і військовослужбовця Олега Сенцова.