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Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам
Заборона вводиться для російських фізичних осіб, компаній і відомств
фото з відкритих джерел

Росіянам заборонено здійснювати перельоти приватними рейсами

Євросоюз у 14-му за рахунком пакеті санкцій введе заборону на приватні авіаперельоти російських фізичних осіб, компаній і відомств. Про це повідомляє EUobserver.

Тепер росіянам заборонено здійснювати перельоти на відпочинок приватними рейсами, а компаніям – направляти співробітників на ділові зустрічі.

Для літаків російських авіакомпаній свій повітряний простір Євросоюз закрив ще 2022 року, після початку повномасштабної агресії Росії щодо України.

Нагадаємо, Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Як повідомляв високий представник ЄС Жозеп Боррель, новий, 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії торкнеться військово-промислового комплексу, фінансових послуг та енергетичного сектора.

До слова, Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

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Теги: Європейський союз санкції росіяни обмеження

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