Росія вигадала, як знизити кількість відмов служити в армії

Окупаційна влада у Запорізькій області зіштовхується з низкою проблем

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України розповсюджують «посібники військкома» за допомогою якого намагаються мобілізувати до своєї армії якомога більше людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідні матеріали загарбники роздають працівникам окремих департаментів окупаційної «адміністрації» у регіоні.

«Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям тимчасово окупованих територій можливість уникати служби в ЗС РФ завдяки лазівці з «альтернативною громадянською службою», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що документ розробила кафедра управління мобілізаційною роботою московської «Загальновійськової академії ордена Жукова ЗС РФ» у 2021 році. У ньому росіяни пояснюють процедурні та юридичні питання, що виникають під час призову людей до армії Росії.

фото: ЦНС

За даними ЦНС від джерела в окупаційній адміністрації одного з міст, розповсюдження посібника спричинене низькими показниками залучення людей до російської армії в межах призову на окупованих територіях. Зокрема, до розсилки додано текст: «Усім працівникам, кого це стосується, наполегливо рекомендують ознайомитися з розділом 7 посібника».

фото: ЦНС

Призов на військову службу в Росії триває з 25 квітня по 15 липня. Його ворог також проводить на тимчасово захоплених територіях України.

Зокрема на підконтрольних росіянам територіях Запорізької області такі комісії створили за розпорядженням гауляйтера Євгена Балицького. У тексті відповідного документа він повідомляє: на деяких працівників адміністрації поклали відповідальність «взяти під особистий контроль виконання обов’язкового завдання з призову громадян на військову службу в квітні-липні 2024 року».

«Через неврегульованість і хаотичність процесу так звані військкомати окупантів нині працюють у тісній спайці з формально «цивільними» органами управління ТОТ, аби хоч якось виконати показники», – пише центр нацспротиву.

Зазначається, що окупаційна влада зіштовхується з низкою проблем. Молодь здебільшого намагається уникнути служби у військових формуваннях окупантів, а якщо переховуватися немає змоги – то скористатися можливістю альтернативної громадянської служби, яка передбачена російським законодавством.

«Кількість заяв на проходження такої служби на окупованих територіях Запорізької області суттєво перевищує відсоток на території РФ. Саме тому у розсилці з підручником працівникам рекомендують ознайомитися з 7 розділом книги. У ньому роз’яснюють, як за формальними ознаками відмовляти охочим проходити альтернативну громадянську службу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські загарбники готуються до проведення військового призову на окупованій території Запорізької області.

Британські розвідники нагадали, що ставленик Кремля на окупованій частині Запорізької області Євген Балицький підписав незаконний указ, у якому сказано, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення тут призову на військову службу.