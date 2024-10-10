ЦАХАЛ ліквідував у Лівані ще двох командирів «Хезболли»

До ударів у районі Дахієх було вжито багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню

Військові Ізраїлю завдали ударів по численним об’єктам зберігання зброї в районі Дахієх у Бейруті та об’єктам зберігання зброї та додатковій інфраструктурі терористів на півдні Лівану

Ізраїдьські війська знищили терориста Ахмада Мустафу аль-Хаджа Алі, командувача фронтом Хула в терористичній організації «Хезболла», який відповідав за сотні ракетних і протитанкових ракетних атак у бік району Кір'ят-Шмона. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ в Телеграм.

Повідомляється, що під час іншого удару ЦАХАЛ ліквідував Мохаммада Алі Хамдана, командира протитанкового підрозділу Хезболли в районі Мейс-ель-Джабаль, який відповідав за численні протитанкові ракетні атаки на громади на півночі Ізраїлю.

Вчора і протягом ночі ізраїльська армія під чітким розвідувальним керівництвом Управління розвідки ЦАХАЛу завдали ударів по численним об’єктам зберігання зброї в районі Дахієх у Бейруті та об’єктам зберігання зброї та додатковій інфраструктурі терористів на півдні Лівану.

До ударів у районі Дахієх було вжито багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи публікацію завчасних попереджень для населення в цьому районі.

Терористична організація «Хезболла» навмисно розмістила свої склади зброї та озброєння під житловими будинками, школами, мечетями та університетами в центрі Бейрута, створюючи небезпеку для цивільного населення в цьому районі, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

У жовтні 2024 року конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» загострився, коли армія Ізраїлю завдала серії авіаційних ударів по Лівану, спрямованих на ліквідацію терористичної інфраструктури групи. Ці удари стали відповіддю на загрози з боку «Хезболли», яка активно діяла на півдні Лівану. Загострення ситуації супроводжувалося виявленням тунелів, які використовувалися для транспортування зброї. Обидві сторони зазнали втрат, що підвищило напругу в регіоні та викликало міжнародну стурбованість.

У Лівані ліквідовано ще двох командирів "Хезболли"



Унаслідок авіаударів ізраїльських ВПС по Лівану ліквідовано командира району Хула Ахмеда Аль-Хадж Алі і главу протитанкового об'єднання "Хезболли" Мухаммеда Алі Хамдана. pic.twitter.com/jOWz2afGXj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті.

До слова, під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».