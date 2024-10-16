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Війна в Україні може завершитися в наступному році: Зеленський назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Війна в Україні може завершитися в наступному році: Зеленський назвав умову
Зеленський презентував у Раді план перемоги
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Для того, аби війна закінчилася, союзники мають підтримати план перемоги України

У разі, якщо партнери України підтримають план перемоги України війна може закінчитися не пізніше наступного року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

«Якщо Путін досягне своїх цілей – це створить нездолане бажання у інших агресорів», – додав глава держави. 

Як зазначив очільник України, Росія повинна програти у війні. «Це не заморозка, ми повинні реалізувати план перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру», – заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент

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