У Росії розбився гелікоптер: стало відомо, хто був на борту

На борту зниклого Robinson R66 перебували пілот і два пасажири

На пошуки повітряного судна вирушив гелікоптер Росавіації Мі-8Т

В Амурській області Росії зник вертоліт Robinson R66, на борту якого перебувало троє людей. Усі вони працювали в золотовидобувній компанії. Про це повідомив російський телеграм-канал Amur Mash.

За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, спрацював аварійний маяк вертольота, який здійснював незареєстрований політ на території Зейського муніципального округу. На пошуки повітряного судна вирушив гелікоптер Росавіації Мі-8Т.

Згодом з'явилася інформація, що вертоліт Robinson R66 розбився. Попередньо відомо, що місце аварії вертольота – тайга біля села Золота Гора. Як пише Amur Mash, аварійний маяк борту спрацював за 35 кілометрів від населеного пункту ввечері 16 вересня.

«На борту перебували пілот і два пасажири... зниклі працюють у ТОВ «Хергу» – одному з лідерів із видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Сам борт належав компанії», – з'ясував Amur Mash.

За порушення правил руху та експлуатації повітряного судна порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, нещодавно в Рузькому районі Московської області розбився літак Ан-2. Екіпаж загинув.

Крім того, 31 серпня у Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець.

Також 1 вересня уламки гелікоптера було знайдено на сопці, на висоті 900 метрів. На борту перебували 22 особи – три члени екіпажу і 19 пасажирів. Усі вони загинули.