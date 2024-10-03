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США почали активно робити стратегічні запаси нафти – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США почали активно робити стратегічні запаси нафти – Reuters
США планують і надалі поповнювати стратегічний резерв нафти
фото із відкритих джерел

США купили 6 млн барелів нафти для стратегічного резерву

Сполучені Штати придбали 6 млн барелів чорного золота до стратегічного нафтового резерву (SPR) країни, постачання в рамках цієї покупки триватиме до травня 2025 року, повідомило Міненерго США.

Як пояснює Reuters, таким чином Америка продовжує поповнювати нафтові запаси, які не відновилися після найбільшого в історії країни продажу у 2022 році за розпорядженням президента Джо Байдена. Тоді з американського резерву було продано 180 млн. барелів у спробі знизити світові ціни на нафту, які підскочили після початку війни Росії в Україні.

У цьому вересні владою США було закуплено 3,5 млн барелів у ExxonMobil, 2 млн бар. – у Shell і 0,5 млн бар. – у Macquarie Commodities Trading. Сумарно на закупівлю було витрачено понад $411 млн.

США планують і надалі поповнювати стратегічний резерв, але для цього потрібно щоразу отримувати згоду Конгресу на витрати грошей на вказану мету.

Нагадаємо, у липні Міненерго США заявило, що відновлення SPR завершено: понад 43 млн барелів нафти повернуто, а ще по 140 млн барелів Міністерство «відмовило» Конгрес їх продавати, сказала глава відомства Гренхолм. Хоча вона ж рік тому говорила, що відновлення стратрезерву до розпродажного рівня займе кілька років, а то й десятиліть.

До слова, ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти), які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії. Інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану загрозу від Саудівської Аравії: королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.

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Теги: нафта США міністр Міненерго

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