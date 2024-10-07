Західні аналітики вважають, що українська влада може вести перемовини про припинення війни в обмін на те, що захоплені території залишаться під окупацією

Деякі чиновники Заходу та України кажуть, що державі не вистачає особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію, захоплену Росією. Аналітики Financial Times вважають, що Україна може вже вести таємні переговори із Москвою про перемир'я.

У Києві, Вашингтоні та інших західних столицях настрій починає змінюватися, як повідомляє Financial Times. Зараз на зміну рішучій позиції про те, що війна закінчиться лише після виходу російських військ з України, приходить невпевнене визнання того, що кращим варіантом може стати «врегулювання через переговори, що дозволить зберегти більшу частину території недоторканою». Однак Україні не вистачає підтримки для досягнення навіть цього результату.

Однією з основних загроз для України є можливе переобрання Дональда Трампа на президентських виборах у США. Трамп не раз висловлював бажання швидко завершити війну. Деякі американські та європейські чиновники сподіваються, що він не буде змушувати Київ погоджуватися на угоду з Москвою, яка могла б загрожувати безпеці Європи та США в майбутньому.

Водночас, на фоні ескалації конфлікту на Близькому Сході, навіть деякі західні столиці, які раніше наполягали на перемозі над Росією, переглядають свої цілі. У приватних розмовах деякі чиновники з Києва скаржаться на брак особового складу, вогневої потужності та підтримки з боку заходу для повернення усіх територій, які були захоплені Росією. Тож за закритими дверима розглядаються можливості угоди, що дозволить Росії зберегти контроль над захопленими територіями.

«Москва зберігає де-факто контроль над приблизно п'ятою частиною України, яку вона окупувала – хоча суверенітет Росії над ними не визнається – в той час як решті країни дозволяється приєднатися до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки», – пише видання.

Аналітики зазначають, що під цією парасолькою Україна також могла б відновитися та інтегруватися з ЄС, подібно до Західної Німеччини часів холодної війни.

Однак такий варіант розвитку подій базується на досить амбіційних припущеннях. Одне з них полягає в тому, що США та їхні союзники повинні бути готові надати Україні або членство в НАТО, або необхідні гарантії безпеки. Проте досі вони неохоче надають Києву обіцянки щодо вступу до альянсу.

«Це вимагало б від США та їхніх партнерів величезного і дорогого розгортання сил – і залишило б їх на розтяжці в стилі холодної війни», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що журналісти Bloomberg переконані, що бажання припинення вогню спричинить величезні ризики для України. Перемир'я надасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить Україну та призведе до подальших військових дій.

До слова, останніми днями The Financial Times засипає читачів дуже неоднозначними, м’яко кажучи, публікаціями. Частина з яких негайно отримує офіційне заперечення.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що російський диктатор Володимир Путін влітку не висловив зацікавленості у припиненні вогню для того, щоби створити передумови для більш ґрунтовних перемовин про мир.