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    Думки вголос

    Кремль досі вірить, що збереже Україну в російській орбіті

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

    •  glavcom.ua
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    Російські ліберали нехай спочатку наведуть лад у своїй країні, після чого йдуть до нас в медіапростір - Кремль досі вірить, що збереже Україну в російській орбіті
    Російські ліберали нехай спочатку наведуть лад у своїй країні, після чого йдуть до нас в медіапростір
    фото з відкритих джерел

    Недоімперія планує вижити навіть після поразки у війні

    Ворожа недоімперія вже сьогодні готує нову сторінку російсько-українських відносин, у якій ми маємо знову залишитися їхньою колонією.

    У той час, коли їхня армія воює проти нас, умовні ліберали налагоджують містки з нами на майбутнє. Їм допомагає те, що всі українці розуміють російську мову. Тому вони активно присутні в інформаційному просторі України. Так, вони можуть критикувати Путіна і нібито підтримувати українців. Але головне їхнє завдання – не втратити нас, залишитися тут і бути почутими нами. Усе це для того, щоб зберегти Україну в російській орбіті.

    Ким би не був кожен з них, якими б міркуваннями не керувався, усі вони не уявляють себе без українців

    Вони завжди починали з м’якого заохочення, але потім знову стають самими собою. Українізація і НЕП у двадцятих роках минулого століття обернулася Голодомором та колективізацією у тридцятих. Єльцинська епоха дуже швидко виродилася у перші газові війни проти України і врешті-решт трансформувалася у державну ФСБешну українофобію.

    Недоімперія планує вижити навіть після поразки у війні з Україною. Ось ці «ліберальні» мости, які вони вибудовують сьогодні на критиці Кремля, мають стати їхнім новим плацдармом для втримування нас у своїх тенетах.

    Якщо ми хочемо остаточно перемогти і побудувати свою успішну державу, маємо усвідомити свій безальтернативний категоричний імператив: тотальна відмова від будь-чого російського завжди і будь-де. Такою повинна бути базова установка кожного українця.

    Якщо щось російське чи хтось з росіян допомагає нам перемагати у війні, треба ставитися до цього винятково прагматично і утилітарно, цинічно, без жодних подяк і сентиментів. Це лише засіб для нашої перемоги і нічого більше.

    Джерело: блог Михайла Басараба

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти армія війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Кремль досі вірить, що збереже Україну в російській орбіті