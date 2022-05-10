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    Втрати російської армії – це добре. Кім видав новий «план» росіян (відео)

    Втрати російської армії – це добре. Кім видав новий «план» росіян (відео)
    фото з відкритих джерел

    Усе для того, щоб показати «всю міць і силу великої армії»

    Риторика російських окупантів нині змінилася. Таку думку висловив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

    «Тепер виявляється, що у них спочатку план програвати. Для того, щоб втягнути НАТО і лише потім показати всю міць і силу великої армії», – йдеться у відео.

    І саме це вони зараз почнуть «продавати» своєму народу.

    Напередодні повідомлялося, що у Бурятії гранатометників шукають через службу зайнятості. Вимога до претендентів одна – 9 класів школи. Жодного стажу не потрібно.

    Російськими військами протягом доби, 7 травня, було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню «Смерч» Миколаїв і передмістя.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Втрати російської армії – це добре. Кім видав новий «план» росіян (відео)