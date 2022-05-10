Втрати російської армії – це добре. Кім видав новий «план» росіян (відео)

Усе для того, щоб показати «всю міць і силу великої армії»

Риторика російських окупантів нині змінилася. Таку думку висловив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

«Тепер виявляється, що у них спочатку план програвати. Для того, щоб втягнути НАТО і лише потім показати всю міць і силу великої армії», – йдеться у відео.

І саме це вони зараз почнуть «продавати» своєму народу.

Напередодні повідомлялося, що у Бурятії гранатометників шукають через службу зайнятості. Вимога до претендентів одна – 9 класів школи. Жодного стажу не потрібно.

Російськими військами протягом доби, 7 травня, було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню «Смерч» Миколаїв і передмістя.