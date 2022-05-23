Путін зруйнував майбутнє Росії

Російський президент отримає лише ненависть від власного народу

Путіна точно будуть ненавидіти наступні покоління росіян. Усі, без винятку, і шовіністи, і умовні ліберали.

Шовіністи зненавидять його за руйнування міфу про велич Росії. Вони пам‘ятатимуть Путіну, що той вкрав в них ілюзію. Вона компенсувала їм жалюгідну реальність. Тепер вони не лише житимуть в лайні, але й нарешті почуватимуть і визнаватимуть себе лайном.

«Ліберали» не пробачать Путіну, що той зруйнув чудову можливість, коли Росія могла залишатися імперією в позірній ліберальній оболонці. Усі вони могли бути імперцями, користати з цього, але називати себе лібералами. Тепер це неможливо. Вони втратять імперію і не матимуть ресурсів для західного стилю життя. Будучи нібито російськими лібералами, вони прагнули не так свободи, як західного рівня життя у своїй імперії.

Саме тому так часто російський «ліберал» був великодержавником. Це абсолютно органічний стан для них. Тепер цьому прийшов кінець.

Путін зруйнував будь-яку Росію у майбутньому. Ні, це буде не нове «смутноє врємя». Це буде кінець Росії. Врешті-решт їм усім заслужено доведеться заплатити за все. Рано чи пізно природа руйнує протипрордну сутність і форму. Україна відновлює світову справедливість.

Джерело: блог Михайла Басараба

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