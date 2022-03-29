Армія Росії вже показала все найкраще, на що здатна
Декілька фактів про «другу армію світу»
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Первый
Когда вам говорят что в первой волне было «мясо» для того чтоб мы на них потратили силы, а потом зайдут опытные и боеготовые – знайте что вам врут.
Это видно и по названиям бригад, и по технике что штурмовала Украину в первые дни. Если сейчас русские тянут уже 70-80 бтры и танки без брони, то в первой волне были БТР-82А, Т-72Б3, БМП-3 и другая новая техника которую «мясу» в руки не дадут. И потери в новой технике у них колосальные. Конечно у них есть еще, и немало, но они ж не могут всю армию тут убить, что то надо для своей обороны оставить, а в мире их, как вы могли заметить сейчас, не очень любят.
Второй
Все БТГры что заходили в Украину были укомплектованы по штату мирного времени. Тут стоить пояснить.
В войсках есть штат мирного и военного времени. Мирный – это учения, это миротворческие миссии, в общем то что достаточно для существования организма и больше не надо. Например штат батальона по мирному времени скажем 520 человек, по военному – 750. Ну чтоб вы понимали порядок цифр.
Так вот, если судить по захваченным документам, то комплектация этих подразделений была на уровне 50-70 процентов. По штату мирного времени!
И я понимаю почему их не перевели в штат военного времени, иначе они бы по нормативам были бы небоеготовыми. Потому что когда у тебя подразделение укомплектовано на 45% по штату военного времени, то как бы хреново, ну куда ими воевать? А когда на 63% – то зашибись, че то могут. А по штату мирного времени или военного – об этом наверх не докладывают. Это называется показуха, к боевым возможностям подразделения эта процентовка не имеет отношения.
И да, чтоб получить хотя бы такие показатели, оккупантам пришлось доукомплектовывать свои БТГры срочниками. Потому что ты не срочник, если с тобой задним числом оформили контракт, ты уже контрактник. И эти «контрактники» и горели в «Тиграх» разведгрупп, и участвовали в попытках десанта на Гостомеле, в общем занимались теми задачами, к которым они по определению были неготовы. А мы тут вздыхали еще над нашей комплектностью войск, ага...
Третий
Когда наши показывают видео брошенной техники, то знайте что есть еще одна причина кроме тех, что технику захватывают в бою иди у них банально нет топлива чтоб ее перегнать.
А именно – глючная электроника что выходит из строя и СУО просто не работает. Ремонтировать негде, таскаться с нестреляющей машиной никто не хочет, потому ее кидают. В скором времени увидим немало этой техники поставленной в строй ВСУ. Но про надежность российской военной техники уже можно петь реквиемы.
Причем эти все факты известны уже и в НАТО, и в других странах, для понимания реальных возможностей российских войск.
В общем, нас реально пытались разогнать блицкригом в уверенности что мы обосремся и капитулируем.
Но реальность продемонстрировала миру факты. И то что мы видели – это пик боеготовности российской армии.
Как то так.
Джерело: блог Олександра Карпюка