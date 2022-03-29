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    Думки вголос

    Армія Росії вже показала все найкраще, на що здатна

    • Олександр Карпюк

      бізнесмен та вололнтер, відомий як Serg Marco

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія відправила в Україну найкращих... Ось так вони і виглядають - Армія Росії вже показала все найкраще, на що здатна
    Росія відправила в Україну найкращих... Ось так вони і виглядають
    скріншот з відео допиту полонених

    Декілька фактів про «другу армію світу»

    Мовою оригіналу

    Первый

    Когда вам говорят что в первой волне было «мясо» для того чтоб мы на них потратили силы, а потом зайдут опытные и боеготовые – знайте что вам врут.

    Это видно и по названиям бригад, и по технике что штурмовала Украину в первые дни. Если сейчас русские тянут уже 70-80 бтры и танки без брони, то в первой волне были БТР-82А, Т-72Б3, БМП-3 и другая новая техника которую «мясу» в руки не дадут. И потери в новой технике у них колосальные. Конечно у них есть еще, и немало, но они ж не могут всю армию тут убить, что то надо для своей обороны оставить, а в мире их, как вы могли заметить сейчас, не очень любят.

    Второй

    Все БТГры что заходили в Украину были укомплектованы по штату мирного времени. Тут стоить пояснить.

    В войсках есть штат мирного и военного времени. Мирный – это учения, это миротворческие миссии, в общем то что достаточно для существования организма и больше не надо. Например штат батальона по мирному времени скажем 520 человек, по военному – 750. Ну чтоб вы понимали порядок цифр.

    Так вот, если судить по захваченным документам, то комплектация этих подразделений была на уровне 50-70 процентов. По штату мирного времени!

    И я понимаю почему их не перевели в штат военного времени, иначе они бы по нормативам были бы небоеготовыми. Потому что когда у тебя подразделение укомплектовано на 45% по штату военного времени, то как бы хреново, ну куда ими воевать? А когда на 63% – то зашибись, че то могут. А по штату мирного времени или военного – об этом наверх не докладывают. Это называется показуха, к боевым возможностям подразделения эта процентовка не имеет отношения.

    И да, чтоб получить хотя бы такие показатели, оккупантам пришлось доукомплектовывать свои БТГры срочниками. Потому что ты не срочник, если с тобой задним числом оформили контракт, ты уже контрактник. И эти «контрактники» и горели в «Тиграх» разведгрупп, и участвовали в попытках десанта на Гостомеле, в общем занимались теми задачами, к которым они по определению были неготовы. А мы тут вздыхали еще над нашей комплектностью войск, ага...

    Третий

    Когда наши показывают видео брошенной техники, то знайте что есть еще одна причина кроме тех, что технику захватывают в бою иди у них банально нет топлива чтоб ее перегнать.

    А именно – глючная электроника что выходит из строя и СУО просто не работает. Ремонтировать негде, таскаться с нестреляющей машиной никто не хочет, потому ее кидают. В скором времени увидим немало этой техники поставленной в строй ВСУ. Но про надежность российской военной техники уже можно петь реквиемы.

    Причем эти все факты известны уже и в НАТО, и в других странах, для понимания реальных возможностей российских войск.

    В общем, нас реально пытались разогнать блицкригом в уверенности что мы обосремся и капитулируем.

    Но реальность продемонстрировала миру факты. И то что мы видели – это пик боеготовности российской армии.

    Как то так.

    Джерело: блог Олександра Карпюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна ВСУ окупація #stoprussia
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    Армія Росії вже показала все найкраще, на що здатна