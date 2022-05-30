Битва за Херсонщину. Окупанти втратили відчуття реальності

Колаборант Стремоусов вирішив, що може самостійно відділити область від України

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Новости с Херсонщины отдают легким, пьянящим привкусом безумия и иллюзорности всего сущего. Похоже, оккупанты решили сделать неожиданный с точки зрения тактики ход. Проявить, так сказать, военную хитрость и солдатскую смекалку. Получилось, как обычно – ярко, красиво, но в полном отрыве от реальности.

Поставленный российскими оккупантами полицай (или бери выше – гауляйтер?) Стремоусов (мне кажется, в середине при заполнении свидетельства о рождении пропустили букву Н) заявил, что – все. Приплыли. Херсонская область закрыла границу с Украиной. Говорят, даже символический блок-пост поставили. И шлагбаум. И перепуганных солдатиков, которые на своей шкуре понимают разницу между цирком и реальностью.

К этим заявлением можно было бы отнестись с раздражением, выразить протест или что-то еще в этом роде, но зачем? Если недалеко оттуда оказались хмурые ребята из ЗСУ, у которых как раз сейчас что-то не так с чувством юмора. Или нет времени у них читать новости с заявлениями Стремноусовых. В общем, пока этот гауляйтер водил свои шаманские хороводы вокруг шлагбаума и отделял Херсонскую область от Украины, ЗСУ уже по территории Херсонской области продвинулись на 9 км и дошли до Брускинского, Херсонской области.

Кстати, в настоящий момент они не остановились, а с боем продолжают идти дальше. Не хотелось бы огорчать Стремноусова (вру – хотелось и делаю это с удовольствием), но! Есть опасения, что эти добрые внутри, но хмурые на вид представители ЗСУ могут так и не прочитать, что Херсонскую область отделили. Так до Херсона и дойдут. И дальше. Ну, не оценили они красоту представления.

Кстати, про Херсон. Там в самом начале войны добровольцем в армию попросился один пожилой человек. Ему отказали – по возрасту уже не проходит. Так и остался в оккупированном Херсоне. А на днях угнал российский военный «Урал» и отогнал в качестве трофея ЗСУ. Стремноусову стоит сделать вывод из этих двух сообщений. Мало того, что скоро к нему придут украинские военные, так может и уехать будет уже не на чем.

Потому что Херсон – это Украина!

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Джерело: site.ua

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