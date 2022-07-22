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    Думки вголос

    «Стокгольмський синдром» українців

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Українці зазнали неймовірних страждань від російської агресії - «Стокгольмський синдром» українців
    Українці зазнали неймовірних страждань від російської агресії
    фото з соцмереж

    Чи варто жаліти росіян після нашої Перемоги?

    Одне з найважливіших питань цієї війни – чи позбудемося ми нарешті українського «стокгольмського синдрому».

    Після нашої перемоги точно почуємо голоси про необхідність зрозуміти або навіть пожаліти переможеного ворога. І про неминучість добросусідського співіснування почуємо. І про те, що їхні мова, музиканти, письменники, спортсмени і прості люди ні в чому не винні… Жертва знову буде шукати виправдання для нападника. Ця залежність формувалася століттями колоніального минулого.

    Руйнування Києва Боголюбським, різанина в Батурині, зачистки Катерини, валуєвщина, ленінський терор, Голодомор, сталінщина, брєжнєвщина… Всього цього виявилося недостатньо, щоб заздалегідь вберегтися від путінщини.

    У майбутньому нашим нащадкам знову доведеться поспіхом рятуватися від східної орди, якщо у цій війні і після неї ми різко і однозначно не розірвемо цю майже тисячолітню історичну спіраль з колючого дроту.

    Московщина – це системне зло.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    «Стокгольмський синдром» українців