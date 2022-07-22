Муссоліні чи Гітлер? Путін переплюнув обох

Путін вже увійшов в історію, як один з найбільших злочинців у світі

Guerra di Grecia і російсько-українська війна

Я вже писав, що нинішній російський режим – неофашистський, але не неонацистський.

Можу додати, що у Росії Путіна взагалі чимало спільного з Італією Муссоліні – і значно більше, ніж з Третім Рейхом Гітлера.

Наприклад, в перших двох є виразна ідеологія культурної величі своєї країни (відповідно, Росії та Італії), її світового лідерства й апріорної вищості над іншими країнами, обґрунтована посиланнями на унікальну культурну спадщину та історичну місію. Але немає ідеології переваги саме нації/раси над іншими націями/расами.

Ось чому, до речі, членами Національної фашистської партії (Partito Nazionale Fascista) були не «чистокровні італійці» (такого поняття взагалі не було в обігу), а представники різних етнічних груп, включно з євреями.

Нацизм – це фашизм (тоталітарний ультраправий етатизм) плюс расова теорія; але в цьому останньому не були помічені ні Путін, ні Муссоліні.

Ну от, цьогоріч між італійським фашистським і російським неофашистським режимами додалася ще одна разюча схожість.

Муссоліні щиро вважав, що його армія чи не найсильніша у світі. Ну, може, хіба «друга у світі»... після німецької (але це неточно).

І от у жовтні 1940 року ця армія поперла на Грецію.

На той момент державам Осі на європейському континенті вже ніхто не опирався; опір чинила лише острівна Британія.

Тому ніхто не чекав, що греки зможуть щось протиставити наступу італійців.

А греки... так само здивували італійців (і всю Європу), як вони ж колись давно здивували персів під Саламіном. Вони дали італійцям по зубах і навіть перейшли в контрнаступ.

Нічого не нагадує?

До речі, тоді грекам також посильну допомогу надавали британці. :)

Але якщо армії Муссоліні – яка на ділі виявилася значно слабшою, ніж на папері та в його промовах – зрештою допомогли німці (розпочавши операцію «Маріта»), російській армії допомогти вже нікому: її реальний «старший брат» – Народно-визвольна армія Китаю – в українські степи не піде.

Такі от історичні прецеденти.

Джерело: блог Олексія Панича

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