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    Думки вголос

    Відношення росіян до українців. Сталися важливі зміни

    • Олексій Панич

      Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

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    Пересічні громадяни РФ підтримують свою владу - Відношення росіян до українців. Сталися важливі зміни
    Пересічні громадяни РФ підтримують свою владу
    фото з відкритих джерел

    Компроміс якщо й можливий, то лише як пауза перед подальшим наступом

    З кількох абсолютно різнорідних джерел отримав інформацію про важливу зміну в переважному настрої росіян стосовно українців.

    Раніше було: «Фашисти, недолюди, нас не люблять, треба провчити, «свідомих» знищити, а лояльних до нас підтримати». Є раціональна мета і певне відчуття (ілюзія) своєї правоти.

    Зараз це змінилося на: «вже зрозуміли, що вляпалися, але що ж тепер робити – не тікати ж; доведеться нищити далі просто тому, що не можна відступати».

    Оце «не можна відступати» – той самий наріжний камінь світогляду, який був і в Януковича (я тоді писав:«бульдозер без трансмісії заднього ходу»). Авторитарна система, побудована на жорсткому підпорядкуванні, з «паханом» на чолі, від найменшого відступу (поступки, компромісу) ламається одразу вся – на відміну від гнучкішої демократичної. Тут компроміс якщо й можливий, то лише як пауза перед подальшим наступом.

    Проблема в тому, що без моральної правоти, на одній злості, багато не навоюєш. Навіть в суміші зі страхом перед втратою ідентичності (через руйнування системи, яка цю ідентичність надає як єдино прийнятну всередині неї).

    Словом, все як було на Майдані з «Беркутом», тільки в інших масштабах.

    Гадаю, і подальша динаміка ситуації буде схожою.

    Джерело: блог Олексія Панича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відношення росіян до українців. Сталися важливі зміни