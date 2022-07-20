Відношення росіян до українців. Сталися важливі зміни

Компроміс якщо й можливий, то лише як пауза перед подальшим наступом

З кількох абсолютно різнорідних джерел отримав інформацію про важливу зміну в переважному настрої росіян стосовно українців.

Раніше було: «Фашисти, недолюди, нас не люблять, треба провчити, «свідомих» знищити, а лояльних до нас підтримати». Є раціональна мета і певне відчуття (ілюзія) своєї правоти.

Зараз це змінилося на: «вже зрозуміли, що вляпалися, але що ж тепер робити – не тікати ж; доведеться нищити далі просто тому, що не можна відступати».

Оце «не можна відступати» – той самий наріжний камінь світогляду, який був і в Януковича (я тоді писав:«бульдозер без трансмісії заднього ходу»). Авторитарна система, побудована на жорсткому підпорядкуванні, з «паханом» на чолі, від найменшого відступу (поступки, компромісу) ламається одразу вся – на відміну від гнучкішої демократичної. Тут компроміс якщо й можливий, то лише як пауза перед подальшим наступом.

Проблема в тому, що без моральної правоти, на одній злості, багато не навоюєш. Навіть в суміші зі страхом перед втратою ідентичності (через руйнування системи, яка цю ідентичність надає як єдино прийнятну всередині неї).

Словом, все як було на Майдані з «Беркутом», тільки в інших масштабах.

Гадаю, і подальша динаміка ситуації буде схожою.

Джерело: блог Олексія Панича

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