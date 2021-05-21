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    Думки вголос

    Від «косоворотки» до закритої вечірки з вручення Шевченківської премії

    Від «косоворотки» до закритої вечірки з вручення Шевченківської премії

    В Офісі президента все під контролем!

    Просто «відмінно» політтехнологам з Банкової!

    Хайп щодо вишиванки-косоворотки Зеленського затьмарив на тільки прес-конференцію гаранта та відсутність відповідей на справді значущі питання, але й ще одну зазвичай знакову подію – церемонію вручення Національної премії їм. Шевченка. Цьогоріч ювілейна – 60 років!

    Її, без зайвого розголосу провели під завісу вчорашнього насиченого дня.

    9 березня – в день оголошення лауреатів премії – анонсували подію на 22 травня у Каневі. Але ні, сталося 20-го у Києві. Поставили таки яскраву крапку на 2-річчя президенства Зеленського!

    В оргкомітеті не приховують, що патронували захід в Офісі президента. І там же, ймовірно, затверджували «культурну» програму. Бо я мало вірю у те, що Юрій Макаров був у захваті від участі Могилевської у заході. Цей дисонанс якраз у дусі сценаристів-кварталівців. Як, власне, і нівелювання яскравої культурної події до формату «закритої вечірки», такого собі «междусобойчика». Як і відсутність трансляції на Суспільному, натомість – змонтована телеверсія на каналі «Україна».

    В Офісі президента все під контролем!

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    Теги: Володимир Зеленський Шевченківська премія Офіс президента Юрій Макаров
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    Від «косоворотки» до закритої вечірки з вручення Шевченківської премії