Від «косоворотки» до закритої вечірки з вручення Шевченківської премії
В Офісі президента все під контролем!
Просто «відмінно» політтехнологам з Банкової!
Хайп щодо вишиванки-косоворотки Зеленського затьмарив на тільки прес-конференцію гаранта та відсутність відповідей на справді значущі питання, але й ще одну зазвичай знакову подію – церемонію вручення Національної премії їм. Шевченка. Цьогоріч ювілейна – 60 років!
Її, без зайвого розголосу провели під завісу вчорашнього насиченого дня.
9 березня – в день оголошення лауреатів премії – анонсували подію на 22 травня у Каневі. Але ні, сталося 20-го у Києві. Поставили таки яскраву крапку на 2-річчя президенства Зеленського!
В оргкомітеті не приховують, що патронували захід в Офісі президента. І там же, ймовірно, затверджували «культурну» програму. Бо я мало вірю у те, що Юрій Макаров був у захваті від участі Могилевської у заході. Цей дисонанс якраз у дусі сценаристів-кварталівців. Як, власне, і нівелювання яскравої культурної події до формату «закритої вечірки», такого собі «междусобойчика». Як і відсутність трансляції на Суспільному, натомість – змонтована телеверсія на каналі «Україна».
В Офісі президента все під контролем!