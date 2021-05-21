Головні тези пресконференції Зеленського

«Татаров був за Януковича дрібним чиновником, він професійна людина, які заяви він робив проти Майдану я не знаю»

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14 основных политических смыслов на пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая 2021-го:

1. Я научился управлять страной, знаю, что делаю, и получаю удовольствие.

2. Ермак – самый доверенный человек, не берет взяток, жертвует репутацией ради президента.

3. Ситуацию на Донбассе и цену мира могут вынести на референдум. От России на Донбассе все зависит на 99%, но у меня есть 1% шансов на мир. Мы идем к миру, это главная цель президентства. Путин не критикуется.

4. Если Путин добьется от Байдена снятия санкций по Северному потоку – это будет поражение Байдена.

5. Меркель и Макрон должны нас поддерживать сильнее, считаю, что они ослабили свою позицию против Путина.

6. Мы применяем санкции СНБО потому что у нас плохо работает НАБУ и Антикоррупционный суд.

5. Татаров был при Януковиче всего лишь мелким чиновником, он профессиональный человек, какие заявления он делал против Майдана я не знаю. Я ему доверяю. А вообще Татаров замглавы Офиса президента, вопросы по нему надо задавать Ермаку.

6. Возможно, к убийству Шеремета причастна СБУ. Но на всякий случай я общаюсь с подозреваемой в убийстве Шеремета Яной Дугарь, она хорошая, вот смотрите мой телефон, видите, я ей написал «дякую», она написала смайлик. Поэтому если подозреваемые, с которыми общается лично президент, окажутся невиновны – я уволю Авакова.

7. Нефтегаз пиарится за государственный счет, все статьи в поддержку уволенного Коболева пишут блогеры у них на зарплате. Прибыльность Нафтогаза в 2019-м обеспечил не Коболев, а я, в результате моих переговоров с Путиным. Мнение Запада о корпоративном управлении нас не интересует, мы все равно в любой момент можем поменять где угодно руководство, которое показывает убытки.

8. Кличко – взяточник, который постоянно хотел со мной поговорить и даже без приглашения заходил. Но я мэра столицы не принимал из-за его коррупции. Поэтому надо забрать у него должность главы Киевской городской администрации.

9. Ахметов получит повышение налогов на железную руду и повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Я возмущен манипуляциями на телеканалах Ахметова, которые сам смотрю.

10. Будет на следующей неделе принят закон об олигархах, и они будут лишены права вмешиваться в работу СМИ, и встречаться с госслужащими. Список олигархов персонально еще не со всеми согласовали, будем всех пугать попаданием в список.

11. Да, я отмечал день рождения на квартире партнера Коломойского, ну и что такого, он давний друг «квартала», один из руководителей проекта, это был случайный сюрприз на мой день рождения, что за грязные подозрения? Визиты Шефира к олигархам комментировать не хочу. У нас все по-честному.

12. Мы победили Медведчука, добились больших успехов в борьбе с коррупцией и бедностью. Хотя бедность это не совсем мой вопрос.

13. Вирастюк победил на 87-м округе, ну и что, что Верховный суд запретил его регистрировать, там такое бандитское место, что по закону не получится, будем продавливать решение о победе Вирастюка. Хозяин Буковеля Шевченко нанимает бандитов и всех запугивает.

14. Я уже обеспечил приговор Порошенко. Я во власти – это и есть приговор, про суд говорить не будем.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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