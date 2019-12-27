Як працює українська контррозвідка

Успішна операція українських контррозвідників дозволила чітко встановити особу полковника ФСБ

До Дня української контррозвідки.

Особливо небезпечний наступальний різновид розвідувальної діяльності, доведений до вищого рівня оперативної майстерності органами КДБ СРСР і перейнятий органами ФСБ РФ – це так звані «активні заходи». Агентура, за допомогою якої здійснюються «активні заходи» в сфері вчинення політичного впливу, називається агентурою впливу. Це – агентура з числа осіб, що належать до державних і громадських діячів, лідерів громадської думки, що завдяки своєму суспільному становищу можуть здійснювати вигідний для супротивнка вплив на вирішення питань державної політики, орієнтацію медійного поля, позицію громадянського суспільства, масові настрої тощо.

Пріоритетом функціональної спеціалізації агентури впливу є не підривна діяльність та збір розвідувальної інформації, а окремі дії, що сприяють комплексному та довгостроковому просуванню інтересів іноземної держави та розкладанню суверенітету української держави.

До «активних заходів» належить також створення специфічно орієнтованих агентурних позицій, з яких проти української контррозвідки ведуться оперативні ігри, проводяться заходи з дискредитації, компрометації та розкладу національних спецслужб зокрема та органів влади й управління загалом, здобувається цінна розвідувальна інформація тощо.

Слід відзначити, що агентура впливу ніколи не виступає з відверто ворожих до національної державності позицій та не підтримує офіційну політику іноземних держав, мімікруючи під «плюралізм думок», «демократичне багатоманіття» та «альтернативний порядок денний».

У процесі контррозвідувального пошуку українські контррозвідники демонструють приклади успішного виявлення та знешкодження такої агентури впливу, зокрема, по пріоритетній лінії протидії головному супротивнику – ФСБ РФ.

Так, у березні цього року контррозвідники затримали громадянина України, який працював заступником директора одного з департаментів Харківської міської ради за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ККУ – державна зрада. Посадовець зізнався, що був завербований у 2017 р. на території РФ полковником ФСБ Ушаковим Олексієм Юрієвичем, перше знайомство з яким відбулось ще 2016 року в м. Нальчик (Кабардино-Балкарія), куди харківський чиновник прибув з туристичною метою.

Після вербовки ФСБ, використовуючи своє службове становище, посадовець Харківської міськради, зокрема, збирав та передавав росіянам інформацію про харківські молодіжні організації та рухи, їх структуру та лідерів, про етноконфесійну ситуацію в регіоні, про національно-партіотичні організації та об’єднання, їх лідерів, вплив на політичну ситуацію, а також про окремих колег по роботі – співробітників органу місцевого самоврядування. Таким чином, російська спецслужба накопичувала первинну інформацію для своїх оперативних розробок, встановлення потенційного вербувального контингенту та майбутніх вербувальних підходів з метою створення на Харківщині розгалуженої мережі агентів довгострокового впливу.

Агентурні зустрічі українця з російським куратором відбувалися як на території РФ і Білорусі (м. Бєлгород і м. Мінськ), виїзди куди він легендував туристичною метою, так і на території країн Європи – в Чехії та Греції (м. Прага та м. Салоніки) під приводом участі в громадських заходах. Це свідчить про статус цінного агента для співробітників ФСБ РФ, які проводили зустрічі не так з метою отримання накопиченої інформації, як з метою подальшого навчання та підготовки агента.

Успішна операція українських контррозвідників дозволила чітко встановити особу полковника ФСБ РФ Олексія Ушакова (1975 р.н.), який служить в структурі 2-ї Служби ФСБ РФ (захист конституційного ладу та боротьба з тероризмом) та одночасно «працює» на посаді прикриття – помічником міністра освіти Нижньогородської області РФ. По суті ця структура займається політичною контррозвідкою та розшуком у суспільно-політичній сфері, контролем над інститутами громадського суспільства, Церквою та мас-медіа. А паралельно 2-га Служба ФСБ забезпечує контроль за діяльністю терористичних структур так званих «МГБ», «ДНР» і «ЛНР», включно з тими підрозділами, які здійснюють силові та диверсійні акції проти українських військовослужбовців. Гаспадіну Ушакову великий привіт. До нових зустрічей.

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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