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Микола Княжицький Народний депутат України

Каннський кінофестиваль. «Чарівність» Росії

glavcom.ua
Американський режисер Шон Бейкер отримав «Золоту пальмову гілку» цьогорічного Каннського кінофестивалю за комедійну драму «Анора»
фото: reuters

Переможець кінофестивалю у Каннах – фільм про російський кримінал і олігархів

У Каннах переміг фільм «Анора» Шона Бейкера. Фільм про російський кримінал і олігархів і з російськими акторами.

Усі очікували на перемогу іранського фільму «Насіння священної смоковниці» Мохаммада Расулофа. Це підпільно знятий трилер про протести в Ірані. Режисера за зйомки засудили і він втік з країни.

Але «чарівність» дивної росії (попри те, що вона антилюдський агресор) не завадила перемогти у розповіді про боротьбу за демократію.

Це означає, що досягти канселінгу російської культури за кордонами, щоб не творила Росія нам не вдасться.

Ми маємо перемагати їх якістю і інформаційними впливами. І будувати тут країну, про яку хотітимуть розповідати і знімати кіно.

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Джерело
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Теги: росія культура Каннський кінофестиваль кіно

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