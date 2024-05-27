Каннський кінофестиваль. «Чарівність» Росії

Переможець кінофестивалю у Каннах – фільм про російський кримінал і олігархів

У Каннах переміг фільм «Анора» Шона Бейкера. Фільм про російський кримінал і олігархів і з російськими акторами.

Усі очікували на перемогу іранського фільму «Насіння священної смоковниці» Мохаммада Расулофа. Це підпільно знятий трилер про протести в Ірані. Режисера за зйомки засудили і він втік з країни.

Але «чарівність» дивної росії (попри те, що вона антилюдський агресор) не завадила перемогти у розповіді про боротьбу за демократію.

Це означає, що досягти канселінгу російської культури за кордонами, щоб не творила Росія нам не вдасться.

Ми маємо перемагати їх якістю і інформаційними впливами. І будувати тут країну, про яку хотітимуть розповідати і знімати кіно.