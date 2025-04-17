Зеленський поговорив із Макроном після візиту Рубіо та Віткоффа до Парижа

Глава України: «Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури»

Президент України Володимир Зеленський провів другу за сьогодні телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

Зеленський подякував Макрону за сьогоднішню роботу в Парижі. Він підкреслив важливість постійного діалогу та взаєморозуміння між країнами-партнерами.

За словами Володимира Зеленського, сторони доповнюють та уточнюють свої позиції, спільно працюючи над забезпеченням реальної безпеки не лише для України, але й для всієї Європи.

«Скоординували подальші контакти й зустрічі. Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури», – каже український президент.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушили до Парижа для переговорів щодо України.

Раніше очільник Офісу президента повідомив, що у Франції заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих», а також переговори з представниками США. Українську делегацію представляють Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Як відомо, українська делегація в Парижі обговорила припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції.

У переговорах в Єлисейському палаці взяли участь представники країн, які входять до «коаліції охочих»: дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

До цього президент України Володимир Зеленський також анонсував кілька зустрічей щодо розміщення в Україні іноземного контингенту на цьому тижні.