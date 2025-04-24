Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки

Станом на день 23 квітня на арсеналі продовжувалась детонація боєприпасів

Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км. Водночас відстань складу до Москви – 64 км

У мережі зʼявилися супутникові знімки знищеного 51-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) під Москвою. Як передає «Главком», про це повідомляє Defense Express.

Атака на арсенал відбулася 22 квітня. Знімки 51-го арсеналу ГРАУ були зроблені ще зранку наступного дня, 23 квітня, але вторинна детонація на ньому продовжувалась й вдень. Наразі публічні знімки з низькою роздільною здатністю доступні завдяки програмі Європейської космічної агенції Sentinels Scientific Data Hub. Та через хмарну погоду на них не так помітно наслідки.

фото: Sentinels Scientific Data Hub

Однак аналітики наголошують, що є зображення з ще одного супутника Sentinel, але не в оптичному, а у радіолокаційному діапазоні. Завдяки технології SAR це дозволяє дивитись через хмари, дим та туман.

На фото знизу стан 51-го арсеналу ГРАУ до вибухів 14 квітня та після, 23 квітня. На них видно, що суттєві структурні зміни припали на сховища, які знаходились у центральній частині об'єкта.

фото: Sentinel

OSINT-фахівец М.Т. Андерсон оцінив знищену територію, прийшовши до висновку, що у зоні вибуху близько 30 окремих сховищ та майданчиків зберігання боєприпасів.

знімок: Sentinel 1 Synthetic Aperture Radar

знімок: Sentinel 1 Synthetic Aperture Radar

Зазначимо, що станом на день 23 квітня на арсеналі продовжувалась детонація боєприпасів. Вісім найближчих селищ та два дачні кооперативи евакуйовані, 37 населених пунктів відімкненні від газового постачання. Найбільш віддалене евакуйоване селище знаходиться за 4,5 км від арсеналу. Водночас місто Кіржач, що у 5-6 км не евакуйовували.

Нагадаємо, відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км. Водночас відстань складу до Москви – 64 км.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що у РФ відбулась детонація на 51 арсеналі ГРАУ, на якому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння.

«Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів ракет різного типу, включаючи «Іскандер», «Точка – У», «Кинджал», боєприпаси до комплексів Панцир – С1, С-300, С-400, а також «Град», «Смерч», «Ураган», – йдеться у повідомленні.

Це вже не перші вибухи у цій місцевості. Ще у червні 2022 року тут було доволі гучно.

В результаті пожежі почалася детонація боєприпасів, яка стала причиною знищення декількох сотень протитанкових комплексів, а також снарядів для них. Джерела повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських солдатів. За даними пропагандистських ЗМІ, пізніше кількість жертв вибуху на складі боєприпасів у військовій частині селища Барсово зросла до п'яти осіб.