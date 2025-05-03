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Поліг під час штурму у районі Волновахи на Донеччині. Згадаймо Івана Поповича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час штурму у районі Волновахи на Донеччині. Згадаймо Івана Поповича
Сім місяців Івана Поповича вважали зниклим безвісти
колаж: glavcom.ua

Влітку 2024 року Іван Попович став до лав ЗСУ добровольцем та був прийнятий на військову службу за контрактом 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Поповича.

Захисник України, солдат, кулеметник стрілецької спеціалізованої роти 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Іван Михайлович Попович на позивний Румин, загинув 18 вересня 2024 року в результаті здійснення противником штурмових дій позицій підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Обухівську міську раду

Народився Іван Попович 20 квітня 1980 року в мальовничому куточку Закарпаття у селі Глибокий Потік Тячівського району. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. З юних років Іван пішов працювати разом з батьком на будівництво. І все своє життя цим і займався.

У 2000 році Іван потрапив до Обухова, був тут на підробітках, працюючи будівельником. У 2008 році познайомився зі своєю майбутньою дружиною Надією та й осів назавжди в Обухівському краї.

Згодом у цій дружній та люблячій родині народився син Артем, який став для Івана промінчиком щастя та радості. Між батьком та сином були дуже теплі стосунки, вони багато часу проводили разом. Та й взагалі Іван любив вивозити родину на природу, ходити по гриби, збиратися з друзями, робити походи з наметами. Але найулюбленішим захопленням була риболовля.

«Іван був надзвичайно доброю та чуйною людиною, працьовитим та майстерним, без діла сидіти не любив. Найціннішим для нього була родина та їхнє спільне спокійне життя. У яке раптово увірвалася війна, як і в життя мільйонів інших українців. Війна спаплюжила усе, про що мріялося, понівечила усе, що планувалося», – йдеться у повідомленні міськради.

Влітку 2024 року Іван Попович став до лав ЗСУ добровольцем та був прийнятий на військову службу за контрактом
Влітку 2024 року Іван Попович став до лав ЗСУ добровольцем та був прийнятий на військову службу за контрактом
фото: Обухівська міська рада/Facebook

Влітку 2024 року Іван став до лав ЗСУ добровольцем та був прийнятий на військову службу за контрактом. Перебував на бойових позиціях на Донеччині. Взяв собі позивний Румин. Але життя відважного воїна обірвалося під час бойових дій біля Водяного на Донеччині. Спочатку його вважали зниклим безвісти. Дружина та син з надією й вірою довгих сім місяців чекали на його повернення, на бодай маленьку звісточку від нього, але, замість неї родина отримала папірець сповіщення найстрашнішого, що могло статися.

Захисник України, солдат Іван Попович, загинув 18 вересня 2024 року в результаті здійснення противником штурмових дій позицій підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.

Прощання з воїном відбулося 14 квітня 2025 року у місті Обухів. 

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Прощання з захисником Іваном Поповичем
фото: Обухівська міська рада

У захисника залишилися дружина Надія, син Артем, тато Михайло Іванович, сестри Ганна, Марія та Павліна.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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