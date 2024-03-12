Оселедцева епопея. Військовий повідомив про спробу закрити йому рота

Обговорення скандалу із військовим, який нібито їв руками оселедця з діжки в магазині, триває вже кілька днів

Військовий заявив, що акторка зателефонувала йому та нібито повідомила, що Генштаб заборонив військовим коментувати її допис

Історія про військовослужбовця Олександра Башука, який в одному з київських магазинів нібито їв руками оселедця з діжки, отримала своє продовження. Він розповів у себе в Facebook, що отримав дзвінок від авторки допису, акторки Дар'ї Малахової, яка нібито намагалася закрити йому рота якоюсь «забороною Генштабу».

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«Малахова додзвонилася до мене і розпочала розмову буквально з наступного повідомлення: «Генеральний штаб заборонив всім військовим коментувати мій (Дашин) допис про оселедець», – розповів військовий.

За словами Башука, наступні декілька хвилин він намагався з’ясувати, кому «Генштаб заборонив коментувати» Малахову. Також військовий додав, що жінка «декілька разів повторила побажання, аби я «не подумав», що Дар'я мене «залякує Генштабом».

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Дар'я Малахова теж опублікувала свіжий допис, в якому повідомила, що він останній в оселедцевій епопеї.

«Мані приємно, що всі переживають, що мене закенселять. Або вже. Але… в фб відбувається не справжне життя. Точніше я зрозуміла, що не залежу від фб. Тут багато не справжнього. Наразі я працюю і не можу цілий день читати коментар», – написала вона.

На думку Малахової, Башук зацікавлений у «лайках під постами» і відмовився від зустрічі з нею, щоб піти до магазину та все обговорити. «Він вибрав ще один день хайпу. Ну, що ж. Міг стати частиною чогось цікавого», – зазначила акторка.

Нагадаємо, акторка Театру на Подолі Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але реакція соцмережі виявилася явно неочікуваною для акторки.

Після іронічної реакції соцмереж на історію Дар'я Малахова назвала людей, які не зрозуміли її пост, тупими.