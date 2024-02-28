Зеленський прибув з візитом до Албанії
Офіс президента раніше не інформував про те, що Зеленський планує відвідати Албанію
Президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирану. Про це повідомляє міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані.
«Велика честь вітати президента Володимира Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії» – написав албанський міністр в соцмережі Х.
Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Азербайджан. Візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня. Після цього Зеленський також поїде до Азербайджану.
Водночас в МЗС Вірменії не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів «вчасно». У свою чергу тимчасовий повірений у справах України в Єревані Валерій Лобач також стримано відгукнувся про можливість такої поїздки. зазначивши, що «весна принесе позитивні події у Вірменію».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом. У Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.
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