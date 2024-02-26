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США відреагували на парламентські та місцеві вибори в Білорусі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США відреагували на парламентські та місцеві вибори в Білорусі
Лукашенко вважає, що ніде у світі таких «відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі, немає»
фото з відкритих джерел

Парламентські вибори в Білоусі пройшли в атмосфері страху

Сполучені Штати засуджують парламентські та місцеві вибори режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, які відбулись 25 лютого. Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

«Вибори пройшли в атмосфері страху, в якій жодні виборчі процеси не можуть бути названі демократичними», – запевнив речник.

Міллер нагадав, що режим Лукашенка, як і раніше, тримає за ґратами понад 1400 політичних в'язнів, а всіх незалежних політичних діячів було або затримано, або вислано.

«Усім незалежним політичним партіям було відмовлено у реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, могли голосувати лише у разі повернення до Мінська, де на них, швидше за все, чекали б репресії. Ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність та політичний дискурс у Білорусі», – зазначив він

До того ж режим Лукашенка не дозволив Організації з безпеки і співробітництва в Європі здійснити спостереження за виборами, «що ще більше обмежило прозорість, необхідну для проведення вільних та справедливих виборів».

«Сполучені Штати визнають силу, стійкість та мужність громадянського суспільства та демократичного руху Білорусі. США знову закликають режим Лукашенка припинити репресії, звільнити всіх політичних в'язнів та розпочати діалог зі своїми політичними опонентами. Білоруський народ заслуговує на краще», – йдеться в заяві.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вважає, що ніде у світі таких «відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі, немає».

До того ж, він заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента країни.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.

Теги: Білорусь вибори закон репресії президент диктатор

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