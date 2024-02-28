Telegram офіційно платитиме власникам каналів
У березні власники Telegram-каналів можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу
У березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами. Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.
За словами засновника месенджера, канали в Telegram щомісяця генерують 1 трлн переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads.
«Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн Ton. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів», – зазначив Дуров.
Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.
Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.
До слова, Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої.
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