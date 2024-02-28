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Telegram офіційно платитиме власникам каналів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Telegram офіційно платитиме власникам каналів
За словами Дурова, лише 10% від усіх переглядів у месенджері монетизуються за допомогою Telegram Ads
фото з відкритих джерел

У березні власники Telegram-каналів можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу

У березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами. Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров. 

За словами засновника месенджера, канали в Telegram щомісяця генерують 1 трлн переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads.

«Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн Ton. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів», – зазначив Дуров.

Toncoin – нативна криптовалюта Ton, що використовується для операцій всередині мережі, транзакцій, ігор, та Nft розроблених на Ton.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

До слова, Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої.

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Теги: Telegram соцмережі гроші фінансування реклама

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