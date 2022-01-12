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    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько

    • Михайло Маслій

      історик української естради

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    Ігор Лесько був душею компанії та чудовим музикантом - Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько
    Ігор Лесько був душею компанії та чудовим музикантом
    фото: facebook.com/mykhajlo.masliy

    Без Ігорка Леська (15 квітня 1955 – 12 січня 2022)

    «Повіяв вітер степовий, Трава ся похилила, Впав в бою козак молодий…». Відходять легенди… Він був душею мистецьких компаній, веселуном, реготуном і дотепником. А яким життєлюбом! Далі – марцефалим без нього...

    Ігор Лесько (музикант ВІА «Смерічка» 1979–1988 років): «Наші дороги з популярним буковинцем раніше не перетиналися. Уперше ми зустрілися в Криму. В Ялті, де разом перебували на гастролях, Назарій побачився зі мною. Розмова велася про роботу в «Смерічці». Яремчук гарантував добрі оклади, прекрасні костюми, сучасну музичну апаратуру, умови для репетицій та проживання. Ми якраз мали проблеми з керівництвом Львівської філармонії, де дирекція любила вставляти «палиці в колеса». Отож, усією дружною командою перебралися до Чернівців. Усе, що Назарій нам обіцяв, ми справді там мали.

    До 1983 року нашим керівником був сам Левко Дутковський. З перших днів відчули увагу і повагу до кожного, не випадково наш звукорежисер Ігор Критович визнав, що навіть на репетиції до Левка і Назарія ми ходили як до церкви. У кожній було своє таїнство, якась містерія особливого свята. Я вже мовчу про аншлагові концерти і любов глядацьку як до Левка Дутковського, так і до Назарія Яремчука. Обидва організували шикарний творчий процес. Усе нам вдавалося. Усе пасувало. Такий інструментальний склад дібрався у «Смерічці», що з нами рідко хто міг змагатися. А які ми мали костюми Алли Дутковської!

    І був результат: нас радо приймали від Прибалтики до Сахаліну. Таке ж тепло відчули ми в Індії, Лаосі та Монголії. Треба визнати, що жили ми всі однією дружною сім’єю. І велика заслуга в тому була як Левка, так і Назарія. Обидва шанували не лише кожного музиканта, такими ж людяними залишалися й для інших. Ми ж мали своїх вантажників (наша апаратура з нами «гастролювала» повсюдно), освітлювача, звукорежисера, тоді його називали радистом. Ніякої зірковості чи якихось понтів ні в кого не було. Хоча щодо творчих питань могли бути суперечки. Вони завжди були виправданими, адже від цього вигравала справа.

    Чи не кожен музикант «Смерічки» мав своє прізвисько, яке з любов’ю та пошаною передавалося (залежно від зміни) від старого складу смерічан – до нового. Прізвиська мали улюбленці, аура колективу, ті, кого поважали найбільше і ті, хто був на слуху, мав популярність, тобто щоб тебе обізвали чи прозвали – цього треба було заслужити. Що цікаво, ні Назарій Яремчук, ані Левко Дутковський прізвиськ не мали ніколи, вони були в такій пошані, що «кликухи» просто не були з ними співзвучні. До них вони ніяк не клеїлися і не прилипали.

    У більшості наших музикантів прізвиська походили від прізвища: Луцик – це Юрій Луцейко, Мороз – Віктор Морозов, Паця і Лозік – Роман Лозинський. Ще до «Смерічки» мене в музичних колах завжди знали як Марцефала. Якось під час гастролей у Середній Азії мені жартома запропонували спробувати покурити наркотичного дурману. Там у мене вирвалося: «Може, замарцефалим?!»

    Відтоді й став Марцефалом (марцефаль – наркотичне кайфування). Назарій мене дружньо кликав або Марцефалом, або Ігорком. Так само чинив і Левко Дутковський.

    Майже 9 років пропрацював там. І досі перед очима майже всі деталі вимушених «гастролей» у Чорнобильську зону та Афганістан. Зі «Смерічкою» там побував по разу.

    1988 року мене до Львова повернув Ігор Білозір. Я знав, що таке популярність, ще працюючи у «Смерічці» з Назарієм Яремчуком: аншлаги, квіти, море оплесків, автографи, вулицями спокійно не пройти. Усе те саме було й з «Ватрою». Глядач любив Ігоря, Оксану, кожного музиканта.

    З Назарієм і надалі були чудові стосунки. Коли бачилися, він завжди ще здаля з властивою Яремчуківською усмішкою вітався, перефразовуючи перл Ігоря Білозіра: «Куртка на «Ватрі»!

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    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько
    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько
    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько
    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько
    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько
    фото: facebook.com/mykhajlo.masliy

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    Джерело: блог Михайла Маслія

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    Теги: історія музика смерть
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    Помер музикант групи «Смерічка» Ігор Лесько