Зеленський у образі президента – насмішка над усіма українцями

20 років студія «95 квартал», руйнувала нашу Державність і довіру до владних інституцій в усіх мислимих й не мислимих формах

«КВН» – ЯК ДЕРЖАВОТВОРЧА ІДЕЯ?

Після мого, доволі різкого листа з критикою особи шоумена Зеленського, що вдавшись до маніпулятивних телевізійних технологій, тимчасово видає себе за Президента України, навіть серед моїх близьких друзів почали звучати голоси:

«Не можна так відкрито називати діючого Президента України «гандоном», бо він, зрештою може ним стати. А це руйнує нашу Державність і довіру до владних інституцій!»

20 РОКІВ!!! Студія «95 квартал», руйнувала нашу Державність і довіру до владних інституцій в усіх мислимих й не мислимих формах, піддаючи обструкції, висміюванню (інколи з особливим цинізмом) держаних високопосадовців усіх рангів, включаючи президентів. Всіляко нівелювала й знецінювала національні чесноти українців, виставляючи їх в образах чи то тупуватих «рагулів-салоїдів», чи то «майданутих, кастрюлеголових нациків», що вигукують «Слава Україні» сидячи на унітазному вічку. Зазіхала на честь і гідність Держави монологами та репризами «про повію, що приймає в усі діри». Знущалася над побиттям студентів на Майдані, злостиво надсміхалася над спаленням будинку Гонтарєвої, використовуючи для цього Національні державні колективи. Всіляко обстоювала права трансляції медіапродукту за участі осіб, що не визнають суверенітет та територіальну цілісність України.

Особисто для мене взірцем кварталівського цинізму були випуски часів Януковича, коли актори кварталу зубоскалили над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком, що на той час знаходилися у тюрмі за сфабрикованими проти них обвинуваченнями.

Фарс, відверта зневага до державних діячів, руйнування іміджу Держави у світі, висміювання і нівеляція національних чеснот на тлі дискредитації державних інституцій та підриву авторитету Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Інституту Президенства – ось чим всі ці 20 років займався Володимир Зеленський, заробивши не тільки матеріальний, але як з’ясувалося згодом, й політичний капітал, нині конвертований у президенство головного шоумена та керівника «Студії 95 квартал».

І тепер ви відмовляєте мені у праві критикувати того, хто зробив собі на цьому карколомну публічну кар’єру?

А може я теж хочу стати президентом??!! Жартую…

На жаль, на поверхню глибоких вод політичного океану буття в Україні дійсно часто вспливає усіляке гівно: штучний пластик, жіночі прокладки, використані гандони, або дохлі морські мешканці, якими живиться усілякі трупоїди, мандруюче птаство, поверхневі види риб ну і телевізійні канали.

Я ж – риба глибоководна. І з глибини цієї неосяжної безодні історичного плину бачу, як після першого міцного шторму, все це поверхневе лайно опиниться викинутим на берег. Бо глибинні процеси творення історії ще ніхто не відміняв.

Врятуються тільки ті, хто розуміє: справжню державу можна збудувати виключно на базових гуманітарних цінностях, серед яких «Армія. Мова. Віра» посідають чільне місце разом з громадянською відданістю, дієвим патріотизмом, волею, гідністю, честю – всім тим, над чим останні роки усіляко насміхався «95 квартал».

«КВН» – не може бути державотворчою ідеєю!

Зеленський у образі Президента – насмішка над усіма нами.

«Над ким смієтесь? Над собою смієтесь…» - цю фразу з безсмертного гоголівського «Ревізору» знають всі.

Але чи знаєте, які слова звучать далі у нецензурованому варіанті монологу Городничого, зверненого до глядачів у залі?

«Нічого не бачу… Бачу якісь свині рила замість облич...»

З класиком важко сперечатися… Крупні плани глядачів у залі палацу «Україна» це наочно демонструють.

Але до розуміння відмінностей між вічним гоголівським та тимчасовим гумором нинішнього президента-комедіанта «простому виборцю» ще тільки належить дорости.

Хоча, напевне, це марні сподівання… «Бо народ – завжди правий».

Певне, мій народ і «народ» 95-го кварталу – це, таки, два різні народи.

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